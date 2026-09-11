Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συνελήφθη σήμερα το πρωί δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 26χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, διενήργησαν έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία 26χρονου στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους, 17,5 γραμμαρίων, τρείς ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας στις οποίες υπήρχαν ίχνη κοκαΐνης, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των €28,440. Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο του 26χρονου όπου εντοπίστηκαν άλλα δύο κινητά τηλέφωνα να οποία παραλήφθηκαν.

Ο 26χρονος συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ (κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.