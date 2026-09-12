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Ναι, η Ανδρούλα Βασιλείου μας εκνεύρισε όλους. Μετά την οργή, όμως, ήρεμα οφείλουμε να εστιάσουμε στο θετικό που βγήκε από την υπόθεση. Έκανε στον Κώστα Φυτιρή ένα μεγάλο δώρο. Χωρίς να το καταλάβει. Χωρίς να το επιδιώξει. Με τις δηλώσεις της για τον αστυνομικό που χρησιμοποιούσε ως οδηγό, το πάρκινγκ και το… πρεστίζ, κατάφερε να αποκαλύψει με τον πιο παραστατικό τρόπο γιατί αυτό το σύστημα πρέπει επιτέλους να τελειώσει.

Ταυτόχρονα, πέτυχε και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Έδειξε στον υπουργό Δικαιοσύνης τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Δεν χρειάζεται να ψάξει άλλο. Δεν χρειάζεται να αναζητήσει άλλα επιχειρήματα. Δεν χρειάζεται να φοβηθεί το πολιτικό κόστος. Η κοινωνία τού έδωσε ήδη την απάντηση: Προχώρα!

Ο σάλος που προκάλεσαν οι δηλώσεις της πρώην Επιτρόπου δεν ήταν, απλώς, μια έκρηξη θυμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν η αντίδραση μιας κοινωνίας, που δυσκολεύεται πλέον να κατανοήσει γιατί ένας αστυνομικός, τον οποίο πληρώνει ο φορολογούμενος, πρέπει να λειτουργεί ως προσωπικός οδηγός ενός πρώην αξιωματούχου. Όταν, μάλιστα, αυτός δεν κινδυνεύει από οποιονδήποτε.

Η Ανδρούλα Βασιλείου μας εξήγησε ότι τον χρειάζεται για να τη μεταφέρει σε επίσημες εκδηλώσεις. Επειδή διαφορετικά θα δυσκολεύεται να βρει χώρο στάθμευσης. Κάπου εδώ, το όλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την πολιτική ζωή του τόπου για πάρα πολλά χρόνια, αποκαλύφθηκε στην πραγματική του διάσταση. Δεν μιλάμε για ασφάλεια. Μιλάμε για εξυπηρέτηση. Όταν προστέθηκε και το περιβόητο «πρεστίζ», τότε δεν απέμεινε το παραμικρό περιθώριο παρερμηνείας.

Ένας αστυνομικός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι μέρος του πρωτοκόλλου ενός πρώην αξιωματούχου. Δεν είναι προσωπικός σοφέρ. Σίγουρα δεν είναι… αξεσουάρ κύρους, που αποδεικνύει ότι κάποιος εξακολουθεί να απολαμβάνει την αίγλη της εξουσίας. Η θέση του είναι εκεί όπου τον χρειάζεται η κοινωνία. Στο δρόμο. Στην περιπολία. Στην πρόληψη του εγκλήματος. Στην προστασία του πολίτη.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση. Ακούμε καθημερινά για την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνομίας. Για αυξημένες ανάγκες. Για περισσότερη αστυνόμευση. Και την ίδια ώρα κρατάμε αστυνομικούς δεσμευμένους σε φρουρές πρώην αξιωματούχων. Για να τους κάνουν το σοφέρ!

Αν αυτή είναι η λογική, τότε δημιουργούμε ένα ιδιότυπο σύστημα ισόβιας ανταμοιβής. Φεύγεις από την εξουσία, αλλά ένα κομμάτι της το παίρνεις μαζί σου. Το κράτος συνεχίζει να σου διαθέτει αστυνομικούς, αυτοκίνητα, προσωπική εξυπηρέτηση. Επιτέλους, χωνέψτε το, τους βασιλιάδες τους αφήσαμε στο μακρινό παρελθόν. Τα προνόμια δεν μπορεί να είναι ούτε κληρονομικά, ούτε ισόβια.

Γι’ αυτό η πρωτοβουλία του Κώστα Φυτιρή να περιορίσει τις φρουρές είναι και σωστή και επιβεβλημένη. Πρέπει να προχωρήσει μέχρι τέλους. Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο σχεδιασμός προβλέπει κατάργηση των φρουρών στις περιπτώσεις των Γιαννάκη Ομήρου, Δημήτρη Συλλούρη, Μάριου Καρογιάν και Ανδρούλας Βασιλείου, ενώ αναμένεται μείωση του αριθμού των 12 αστυνομικών που διατίθενται στον Νίκο Αναστασιάδη.

Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς εκπτώσεις. Να εφαρμοστεί ένας κανόνας που να ισχύει για όλους. Προστασία να παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις όπου τεκμηριωμένα υπάρχει κίνδυνος. Τόσο απλό. Αν η Πολιτεία αρχίσει να κάνει εξαιρέσεις επειδή κάποιος διαμαρτύρεται ή επειδή κάποιος θεωρεί ότι θα χάσει το «πρεστίζ» του, τότε θα γίνει μια τρύπα στο νερό.

Εδώ βρίσκεται η μεγάλη ευθύνη του Κώστα Φυτιρή. Δεν πρέπει να υποκύψει. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί ακόμη μία αλλαγή-λάστιχο, γεμάτη εξαιρέσεις και παραθυράκια. Η κοινωνία βροντοφώναξε ότι έχει κουραστεί. Μάλιστα, το έδειξε με εκκωφαντικό τρόπο.

Οι αντιδράσεις στις δηλώσεις της Ανδρούλας Βασιλείου απέδειξαν ότι ο πολίτης δεν θεωρεί πλέον αυτονόητο πως ένας πρώην αξιωματούχος δικαιούται κρατικές παροχές απλώς και μόνο επειδή κάποτε βρέθηκε στην κορυφή της πολιτείας. Αυτό είναι το τρανταχτό μήνυμα. Η κοινωνία βάζει τέλος στην ανοχή. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης.

Να πάρει την απόφαση. Να την εφαρμόσει. Να επιστρέψει τους αστυνομικούς εκεί όπου πραγματικά ανήκουν. Όχι για να τιμωρηθεί κάποιος πρώην αξιωματούχος. Επειδή επιβάλλεται να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Η Ανδρούλα Βασιλείου, άθελά της, φρόντισε να δείξει ξεκάθαρα την ορθή οδό.

Κύριε Φυτιρή, τώρα είναι η σειρά σου. Ο λαός, με τη μαζική αντίδρασή του στην πρόκληση της Βασιλείου, ουσιαστικά σου έδωσε εντολή. Η κοινωνία σού φώναξε ξεκάθαρα τι θέλει. Η απόφαση είναι πλέον μονόδρομος. Οφείλεις να την ακούσεις. Προχώρα! Οι αστυνομικοί πρέπει να επιστρέψουν στην Αστυνομία και τα… βασιλικά προνόμια να περάσουν στην Ιστορία!