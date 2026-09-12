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Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησε η Άννα Βίσση τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τα οικεία του πρόσωπα και τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Η κορυφαία Κύπρια τραγουδίστρια, το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε στο νησί μας στο πλαίσιο εταιρικού πάρτι και στο τέλος της βραδιάς, θέλησε να αναφερθεί στον μεγάλο λαϊκό καλλιτέχνη που έφυγε τόσο απροσδόκητα.

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