Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το αστρονομικό ποσό των £36 εκατ. έβαλε ο Νάιτζελ Φάρατζ στα ταμεία του κόμματος του μετά από μια δωρεά που αλλάζει τα δεδομένα στη βρετανική πολιτική σκηνή.

Δωρητής του ευρωσκεπτικιστικού, αντιμεταναστευτικού Reform UK είναι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων συνιδρυτής της BitMEX Μπεν Ντέλο, και το ποσό αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πολιτική δωρεά που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

BitMEX founder Ben Delo pledged £36 million to Nigel Farage’s Reform UK, a record donation designed to help the insurgent party fend off its critics while turbo-charging its attempts to gain power at the next general election https://t.co/LaQ4gW04im September 12, 2026

Η εξέλιξη αποτελεί τεράστια οικονομική «ένεση» για το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για το Reform UK, που τελεί ήδη υπό αυξημένο έλεγχο για τους τρόπους χρηματοδότησής του.

«Θέλω μια δίκαιη μάχη»

Ο Ντέλο υποστηρίζει ότι αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα προκειμένου το Reform UK να έχει «ίσους όρους ανταγωνισμού» με τα υπόλοιπα κόμματα και να μπορέσει να δώσει μια «δίκαιη μάχη» στις επόμενες εκλογές.

Reform UK has received a record £36m donation in a major boost to Nigel Farage’s hopes of winning the next general election.



Ben Delo, a cryptocurrency billionaire, said he had given the money to ensure “a fair fight” at the polls. It also signals his vote of confidence in Mr… pic.twitter.com/RYpsZ9b7jJ September 11, 2026

Ο ίδιος εκτιμά ότι το κόμμα του Φάρατζ θα πρέπει πλέον να σταματήσει να επικεντρώνεται στην εξεύρεση χρημάτων και να αφοσιωθεί στην προετοιμασία του για την κυβέρνηση.

Η δωρεά των 36 εκατ. λιρών φέρεται να αντιστοιχεί σε 1 εκατ. λίρες τον μήνα μέχρι την πιθανότερη καταληκτική ημερομηνία των επόμενων εκλογών, το 2029, με τον Ντέλο να καταβάλλει όμως το ποσό προκαταβολικά.

Ο Φάρατζ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Νιώθω τιμή και ταπεινότητα για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο Μπεν Ντέλο στο Reform UK», δήλωσε ο Φάρατζ, προσθέτοντας ότι ο Ντέλο γνωρίζει πως το κόμμα είναι το μόνο που μπορεί να «ανατρέψει την πορεία παρακμής της Βρετανίας».

Από την BitMEX στη μεγαλύτερη πολιτική δωρεά

Ο Μπεν Ντέλο έγινε γνωστός ως ένας από τους πρωτοπόρους επιχειρηματίες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ως συνιδρυτής της BitMEX.



Το όνομά του, ωστόσο, έχει συνδεθεί και με μια δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ. Το 2022 καταδικάστηκε για παραβίαση του Bank Secrecy Act, καθώς η εταιρεία του δεν είχε εφαρμόσει επαρκείς μηχανισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος. Στη συνέχεια έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να γίνει πιο ενεργός πολιτικά, θεωρώντας ότι το βρετανικό πολιτικό κατεστημένο αποτελεί εμπόδιο για την ανάκαμψη της χώρας.

Πριν από τη νέα δωρεά, ο Ντέλο είχε ήδη προσφέρει 8 εκατ. λίρες στο κόμμα του Φάρατζ από τις αρχές του έτους, ενώ πλέον η συνολική του χρηματοδότηση προς το κόμμα τον καθιστά με διαφορά τον σημαντικότερο υποστηρικτή του.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά του Reform

Η τεράστια δωρεά έρχεται την ώρα που το κόμμα του Φάρατζ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά ερωτημάτων για τις οικονομικές του σχέσεις.

Η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων για τις πολιτικές δωρεές, ενώ έρευνα του Channel 4 είχε προκαλέσει νέες αντιδράσεις, καταγράφοντας ανώτερα στελέχη του κόμματος να εμφανίζονται να συζητούν τρόπους απόκρυψης δωρεών από ξένους χρηματοδότες.

Το Reform UK έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις Aρχές.

Παράλληλα, ο στενός συνεργάτης του Φάρατζ, Νταν Τζουκς, και ο επικεφαλής πολιτικής του κόμματος, Τζέιμς Ορ, έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων, εν αναμονή εσωτερικής έρευνας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και δωρεά 5 εκατ. λιρών από τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, την οποία εξετάζει η αρμόδια κοινοβουλευτική αρχή.

Νέα μέτρα για τις πολιτικές δωρεές

Το βρετανικό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει προτάσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ανώτατο όριο 100.000 λιρών για δωρεές από το εξωτερικό, ενώ εξετάζονται περιορισμοί στη χρηματοδότηση μέσω κρυπτονομισμάτων.

Οι υποστηρικτές των αλλαγών υποστηρίζουν ότι στόχος είναι να αποτραπεί η υπερβολική επιρροή ξένων χρημάτων στις βρετανικές εκλογές. Το κόμμα του Φάρατζ, αντίθετα, θεωρεί ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί αποτελούν προσπάθεια να «στραγγαλιστεί» οικονομικά το κόμμα.

«Ο Φάρατζ προσπαθεί να αγοράσει την εξουσία»

Η αντιπολιτευτική κριτική ήταν άμεση.

Οι Εργατικοί υποστήριξαν ότι τα ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση του Reform UK «συσσωρεύονται», κατηγορώντας τον Φάρατζ ότι δεν μπορεί να «αγοράσει» την σωτηρία του του από τις καταγγελίες και τα ερωτήματα για τα οικονομικά του κόμματος.

Από την πλευρά των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, η Λίζα Σμαρτ κατηγόρησε τον Φάρατζ ότι επιχειρεί να φέρει στη Βρετανία την πολιτική πραγματικότητα του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να φτάσει στη Ντάουνινγκ Στριτ μέσω τεράστιων πολιτικών δωρεών.

Και κάπως έτσι, η πρωτοφανής δωρεά των 36 εκατ. λιρών μετατρέπεται από μια απλή οικονομική ενίσχυση του Reform UK σε μείζον πολιτικό ζήτημα.

Με τον Νάιτζελ Φάρατζ να βλέπει τα ταμεία του κόμματός του να γεμίζουν ενόψει των επόμενων εκλογών, το ερώτημα που πλέον απασχολεί τη Βρετανία είναι ένα: πόση πολιτική δύναμη μπορεί να αγοράσει μια δωρεά-ρεκόρ;

iefimerida.gr