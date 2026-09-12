Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε εμπαιγμό αναφέρεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τη μείωση του πέναλτι από το 12% στο 7%. Επιπλέον, υπογραμμίζει, θα δώσουν μάξιμουμ €23 αύξηση το μήνα στους συνταξιούχους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του:

Για το πέναλτι στα 63 δεν χρειάζεται το …VAR για να καταλάβουμε πως συνεχίζεται ο εμπαιγμός.

Μάξιμουμ 23 ευρώ τον μήνα κατέληξε να είναι η κατάργηση του 12%.

Αποκρύβουν ότι η μείωση στο πέναλτι αφορά μόνο τα πρώτα 500 ευρώ. Το δούλεμα πάει σύννεφο.