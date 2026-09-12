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Γίνεται τόσος θόρυβος για τις φρουρές των πολιτικών προσώπων, των πρώην αξιωματούχουν κ.λπ. Στην Κύπρο ζούμε και όλοι γνωρίζουν ποιος κινδυνεύει και ποιος όχι. Σχεδόν κανένας. Το ζήτημα γίνεται χειρότερο όταν οι πρώην φύγουν από το προσκήνιο.

Να δεχτούμε ότι για τους πρώτους έξι μήνες μπορεί να υπάρχει κάποια υποτιθέμενη απειλή επειδή μπορεί από τις αποφάσεις τους να επηρεάστηκαν κάποιοι δυσμενώς. Από κει και πέρα να έχει κάποιος πρώην, αστυνομικό, λιμουζίνα και γραμματέα εσαεί, αποτελεί διασπάθιση δημοσίου χρήματος συγκεκαλυμμένα.

Το χειρότερο είναι πως ουδείς δεν ήρθε και να πει εγώ δεν θέλω φρουρά. Να αποποιηθεί αυτού του ευεργετήματος. Υπάρχουν ανάπηρα παιδιά ή με ειδικές ανάγκες που ψάχνουν για έναν συνοδό και οι δικοί τους είναι σε απόγνωση. Και όμως υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να έχουν αστυνομικό που πληρώνει ο πολίτης για το πρεστίζ.

ΜΙΧ.