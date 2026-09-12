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Σε ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποκαλύπτοντας πως αυτό είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων των ορεινών κοινοτήτων. Τις εν λόγω δηλώσεις έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην Εκδήλωση Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων των Ορεινών Κοινοτήτων στην Προεδρική Κατοικία Τροόδους.

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη:

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην Προεδρική Κατοικία Τροόδους, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους Νέους και τις Νέες των ορεινών μας κοινοτήτων, στη Νέα Γενιά του τόπου μας, που αποτελεί το μέλλον όχι μόνον αυτής της πανέμομορφης ορεινής περιοχής της Κύπρου μας αλλά ολόκληρης της χώρας.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, συγχαίροντας τους Μαθητές και τις Μαθήτριες που βραβεύεστε σήμερα. Η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα της δικής σας προσπάθειας, της συνέπειας και της επιμονής σας. Θέλω, επίσης, να συγχαρώ τους γονείς σας, τις οικογένειές σας και τους εκπαιδευτικούς σας, που ήταν δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια και συνέβαλαν στη σημερινή σας επιτυχία.

Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Empowering Youth» της HELLENiQ ENERGY, η οποία από το 2009 έχει βραβεύσει περισσότερους από 5.700 αριστούχους αποφοίτους στην Ελλάδα. Από φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά το επιτυχημένο αυτό πρόγραμμα να επεκτείνεται και στην Κύπρο, ξεκινώντας από τους αριστούχους αποφοίτους των ορεινών μας κοινοτήτων.

Η προσφορά της HELLENiQ ENERGY και της ΕΚΟ προς τις ορεινές μας κοινότητες αλλά και την πατρίδα μας γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, είναι ουσιαστική και έμπρακτη. Με συγκεκριμένες δράσεις αποδεικνύουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, την προσφορά τους προς την κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά, εδώ είναι το βασικό ζητούμενο για κάθε δράση, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Με το νέο τριετές πρόγραμμα, που θα ξεπεράσει σε κόστος τα 3 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθούν ιδιαίτερες ανάγκες των Ορεινών Κοινοτήτων που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων και των κοινοτήτων της περιοχής Τηλλυρίας.

Και αυτή η ουσιαστική στήριξη, θα συμβάλει περαιτέρω στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη δημιουργία ακόμη καλύτερων προοπτικών για τους ανθρώπους που ζουν στις ορεινές μας περιοχές, πάντα με επίκεντρο τη Νέα Γενιά και την Οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 200 και πλέον νέων οικογενειών των Ορεινών Κοινοτήτων και της περιοχής Τηλλυρίας, καθώς και η προσφορά δωρεάν προγεύματος σε 660 παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία αυτών των ορεινών περιοχών είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις με θετικό πρόσημο.

Και αυτά τα νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι επιπλέον των υφιστάμενων πολύ σημαντικών δράσεων της εταιρείας, όπως, για παράδειγμα, η «Ζεστή Αγκαλιά», μέσω της οποίας για τέταρτη χρονιά η ΕΚΟ στηρίζει έμπρακτα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καλύπτοντας τις ανάγκες θέρμανσης 17 ιδρυμάτων στις Ορεινές Κοινότητες.

Θέλω να αξιοποιήσω τη σημερινή ευκαιρία για να ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτείας και του κυπριακού λαού και προσωπικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμισιη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ στην Κύπρο, κ. Γιώργο Γρηγορά, τόσο για τη μέχρι σήμερα γενναιόδωρη στήριξή τους όσο και για τις νέες, πολύ σημαντικές δράσεις που εξήγγειλαν πριν από λίγο, αλλά και όλα αυτά, είμαι σίγουρος, που θα ανακοινωθούν στο μέλλον.

Έχω δει κάτι και θέλω να θέσουμε ένα στόχο μαζί- είναι εδώ και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων μας – πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, δεν μας τιμά ιδιαίτερα- είδα 160 κοινότητες με 32 χιλιάδες κατοίκους. Πρέπει να βάλουμε στόχο την επόμενη δεκαετία ο αριθμός των κατοίκων στις ορεινές περιοχές και τις κοινότητες της Τηλλυρίας να φτάσουν τις 64 χιλιάδες. Και είναι ένας στόχος που θα τον θέσουμε μαζί, θα δουλέψουμε μαζί και να είστε σίγουροι ότι θα τον πετύχουμε.

Η σημερινή εκδήλωση, θέλω να πω περισσότερα για την ΕΚΟ, και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της, αποτελεί σταθμό στην εταιρική υπευθυνότητα της και στη συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα. Με τις εξαγγελίες της EKO, επιβεβαιώνεται ακριβώς πόσο σημαντική είναι η στήριξη δράσεων και πολιτικών που στοχεύουν στην ευημερία των πολιτών και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα που είναι πολύ καθοριστική έρχεται υποστηρικτικά στις δράσεις της Πολιτείας και βοηθά στην κάλυψη σημαντικών καθημερινών αναγκών χιλιάδων ανθρώπων σε εκατοντάδες κοινότητες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Η βοήθεια αυτή είναι το αντίδωρο εταιρειών με κοινωνική ευαισθησία που την δείχνουν στην πράξη και που αντιλαμβάνονται την εταιρική τους υπευθυνότητα όχι ως πράξη ελεημοσύνης αλλά ως μια αξία πάνω στην οποία θεμελιώνεται η υγιής και βιώσιμη ανάπτυξη ενός πετυχημένου οργανισμού και μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το «πρωινό για όλους», που προανέφερα, μια σημαντική δράση, την οποία αρχίσαμε σε πιλοτική φάση με τη συνδρομή της Allwyn, για την παροχή δωρεάν υγιεινού πρωινού στα παιδιά των δημόσιων νηπιαγωγείων. Αρχίσαμε με συνολικά 3.600 παιδιά στα νηπιαγωγεία της Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και σταδιακά θα το επεκτείνουμε σε παγκύπρια βάση. Χαίρομαι γιατί η EKO στηρίζει και αυτή την προσπάθεια, και έχει αποφασίσει να προσφέρει πρόγευμα σε 660 παιδιά που φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία των ορεινών περιοχών. Τους ευχαριστώ και για αυτή τους την απόφαση και χαίρομαι ακόμη περισσότερο γιατί γνωρίζω ότι θα βρει πολλούς άλλους οργανισμούς που θα ενδιαφερθούν να στηρίξουν περαιτέρω αυτή την πρωτοβουλία.

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, η σημερινή εκδήλωση ανήκει σε εσάς. Με την ολοκλήρωση της σχολικής σας διαδρομής ξεκινά για όλους σας ένα νέο κεφάλαιο. Για κάποιους από εσάς ακολουθούν άμεσα οι σπουδές, για άλλους προηγείται η στρατιωτική θητεία και για άλλους ξεκινά η εργασία. Σε κάθε περίπτωση, ανοίγεται μπροστά σας μια νέα περίοδος, με νέες εμπειρίες, νέες ευκαιρίες αλλά και νέες ευθύνες.

Ως Πολιτεία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε υποχρέωση να σας δώσουμε τα εφόδια και τις ευκαιρίες για να προχωρήσετε όσο πιο ψηλά μπορείτε. Και για μας, ειδικά η Παιδεία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής μας της προσπάθειας.

Ειδικά για τις ορεινές μας κοινότητες έχουμε υλοποιήσει πολύ σημαντικό αριθμό αποφάσεων ακριβώς επειδή αντικρίζουμε την Παιδεία ως επένδυση στο μέλλον της χώρας μας. Για παράδειγμα, και ανάμεσα σε πολλά άλλα, αποφασίσαμε όπως η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων μας στις ορεινές μας περιοχές είναι ολοήμερα για να βοηθήσουμε τα παιδιά, τους γονείς, τις κοινότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε λάβει την πολιτική απόφαση να διατηρήσουμε δημοτικά σχολεία σε απομακρυσμένες κοινότητες, παρά τον πολύ μικρό αριθμό μαθητών, όπως στην περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου, το οποίο λειτούργησε ακόμη και με έναν μαθητή ακριβώς για να στείλουμε μήνυμα για την ανάγκη στήριξης των ορεινών μας περιοχών και αυτό το πράξαμε και με άλλες κοινότητες.

Παράλληλα, έχουμε λειτουργήσει στα Λύκεια ολιγομελή τμήματα κατεύθυνσης ακόμη και με δύο μαθητές, ώστε τα παιδιά των ορεινών κοινοτήτων να έχουν στην πράξη τις ίδιες επιλογές και τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, γιατί έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία να προσφέρουμε στους πολίτες μας τις ίδιες ευκαιρίες στους τομείς της παιδείας, της υγείας, του κράτους πρόνοιας, όπου και αν έχουν επιλέξει να διαμένουν.

Η επένδυση μας στις ορεινές περιοχές δεν είναι λογιστική πράξη, την προσεγγίζουμε ως επένδυση στο μέλλον της χώρας μας και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται ισότιμα σε κάθε νέο και κάθε νέα.

Θα ήθελα να αξιοποιήσω τη σημερινή ευκαιρία για να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα ιδιαίτερης σημασίας: To Στεγαστικό που είναι μια μεγάλη πρόκληση και στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί και προβληματίζει τους νέους και τις νέες, τις νεαρές οικογένειες. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, προκηρύξαμε περισσότερα από δέκα στεγαστικά σχέδια, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερες από 5.500 νέες οικιστικές μονάδες βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και θα προστεθούν στην αγορά.

Μόλις την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε άλλα δύο στεγαστικά σχέδια. Το ένα προβλέπει παραχώρηση 570 κρατικών οικοπέδων σε τιμή μειωμένη κατά 75% της αξίας τους και το δεύτερο προβλέπει την παραχώρηση κινήτρων σε οικογένειες για αξιοποίηση υφιστάμενης κατοικίας ή οικοπέδου, ειδικά για τις στεγαστικές ανάγκες μελών της ίδιας οικογένειας, ασχέτως αν ο συντελεστής δόμησης έχει ξεπεραστεί.

Σήμερα θέλω να ανακοινώσω ότι σε πολύ λίγες μέρες θα εξαγγείλουμε ακόμη ένα νέο στεγαστικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων των ορεινών κοινοτήτων. Το σχέδιο προετοιμάστηκε από τον Επίτροπο μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών αφού πρώτα ακούσαμε όλους εσάς γιατί είναι σημαντικό τα σχέδια που ανακοινώνουμε να ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες.

Σύντομα θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση του κράτους πρόνοιας. Βλέπουμε και πάλι τον ιδιωτικό τομέα να θέλει να ενισχύσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Και όλα αυτά που υλοποιούμε το κάνουμε χάρη στην οικονομική δυνατότητα του κράτους, χάρη στην υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική που μας επιτρέπει να επιστρέφουμε την ανάπτυξη πίσω στην κοινωνία, αυτή είναι η πολιτική μας φιλοσοφία, αυτό είναι το πολιτικό μας δόγμα, ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία, να επενδύουμε στην Παιδεία, στην Υγεία στο κράτος πρόνοιας.

Αγαπητοί μου μαθητές, ολοκληρώνω, απευθυνόμενος σε εσάς. Να είστε περήφανοι για όσα έχετε πετύχει. Αλλά να μη λησμονείτε ότι η σημερινή διάκριση είναι η αρχή και όχι το τέλος της προσπάθειάς σας.

Να σπουδάσετε, να αποκτήσετε γνώσεις και εμπειρίες, να ταξιδέψετε, να θέσετε υψηλούς στόχους και να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε στη ζωή σας.

Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα επιστρέψετε στις κοινότητές σας. Θα επιστρέψετε με περισσότερες γνώσεις, περισσότερες εμπειρίες και νέες ιδέες, να εργαστείτε στις κοινότητες σας, να χτίσετε τις οικογένειες σας, και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτό θα πράξουμε ότι δική μας ευθύνη είναι να δημιουργσουμε όλες τις υποδομές για να σας επιτρέψουμε να επιστρέψετε και να θέλετε να μείνετε στις περιοχές σας.

Αυτή θα είναι για εμάς η πραγματική επιτυχία της πολιτικής μας. Όχι απλώς να διατηρήσουμε τις ορεινές κοινότητες ζωντανές, αλλά να τις δούμε να μεγαλώνουν με τη δική σας γενιά να πρωταγωνιστεί.

Σας συγχαίρω ξανά για την επιτυχία σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σας.