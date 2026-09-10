Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετης κατοικίας για τη στέγαση μελών της οικογένειας δίνει το νέο στεγαστικό σχέδιο, μέσω προσθήκης ορόφου, επέκτασης υφιστάμενης κατοικίας ή αξιοποίησης του ελεύθερου χώρου του οικοπέδου.

Το Σχέδιο προβλέπει δομήσιμο εμβαδόν έως 150 τ.μ. και, υπό προϋποθέσεις, έως 180 τ.μ., με προθεσμία υποβολής πολεοδομικών αιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2027. Ακολουθούν οι διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τις υποχρεώσεις των αιτητών.

1. Τι αφορά το νέο Στεγαστικό Σχέδιο;

Το Σχέδιο αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας κατοικίας για τις στεγαστικές ανάγκες των μελών της οικογένειας του αιτητή. Η νέα κατοικία μπορεί να δημιουργηθεί:

Σε όροφο υφιστάμενης εγκεκριμένης κατοικίας.

Εντός του κελύφους της υφιστάμενης εγκεκριμένης κατοικίας, όπως σε μέρος υπόστεγου χώρου στάθμευσης, ή εκτός αυτού, ως προσθήκη στην κατοικία.

Στον ελεύθερο χώρο του τεμαχίου ή οικοπέδου, όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

2. Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται το νέο Στεγαστικό Σχέδιο;

Εφαρμόζεται σε τεμάχια και οικόπεδα όπου επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας από τα Σχέδια Ανάπτυξης. Εξαιρούνται:

Οι διατηρητέες οικοδομές και οι Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα.

Τα διαμερίσματα υφιστάμενων πολυκατοικιών και οι κατοικίες που αποτελούν μέρος υφιστάμενων ενιαίων οικιστικών αναπτύξεων.

Τα τεμάχια σε περιοχές εκτός Ορίου Ανάπτυξης, όπως καθορίζονται στα ισχύοντα Σχέδια Ανάπτυξης.

Τα τεμάχια και οικόπεδα σε Τουριστικές Ζώνες.

Οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, τα προστατευόμενα τοπία, οι περιοχές προστασίας της φύσης και οι Ελεγχόμενες Περιοχές βάσει του περί Αρχαιοτήτων Νόμου.

Το Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υφίστανται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.

3. Τι θεωρείται ως υφιστάμενη κατοικία;

Υφιστάμενη θεωρείται η οικοδομή που υπάρχει νόμιμα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Σχεδίου και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, δηλαδή πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.

Παράλληλα, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παραχωρήσεις που επιβλήθηκαν με τους σχετικούς όρους, όπως για το οδικό δίκτυο και τους χώρους πρασίνου.

4. Πόση διάρκεια έχει το νέο Στεγαστικό Σχέδιο;

Το Σχέδιο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Καλύπτει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

5. Ποια είναι η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή που θα εξετάσει την Πολεοδομική Αίτηση;

Αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος του Τομέα Πολεοδομικής Αδειοδότησης του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Η αρμοδιότητα καθορίζεται από το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Διάταγμα Εκχώρησης Εξουσιών, Κ.Δ.Π. 307/2024.

6. Πόσα τετραγωνικά μέτρα δικαιούμαι να ανεγείρω;

Το δομήσιμο εμβαδόν της νέας μονάδας κατοικίας μπορεί να φτάσει έως τα 150 τ.μ.

Κατ’ εξαίρεση, σε τεμάχια ή οικόπεδα με καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 1.000 τ.μ., μπορεί να αυξηθεί έως τα 180 τ.μ., ανάλογα με τις ανάγκες των μελών της οικογένειας.

7. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα υπόδειξης των αναγκαίων χώρων στάθμευσης για τη νέα μονάδα κατοικίας;

Εάν δεν είναι εφικτή η υπόδειξη των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, παρέχεται δυνατότητα ενεργοποίησης του μηχανισμού εξαγοράς τους.

Το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται στα €2.000 ή σε χαμηλότερο ποσό, εφόσον αυτό προβλέπεται σε σχετική Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών.

8. Πότε θα πρέπει να καταθέσω αίτηση για να εξασφαλίσω άδεια οικοδομής μετά τη χορήγηση της Πολεοδομικής άδειας;

Η αίτηση για άδεια οικοδομής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης στον αιτητή της γνωστοποίησης χορήγησης της πολεοδομικής άδειας.

Εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς να υποβληθεί η αίτηση, η πολεοδομική άδεια καθίσταται ανενεργός.

9. Πόση χρονική διάρκεια θα έχει η Πολεοδομική άδεια που θα χορηγηθεί και θα μπορεί αυτή να παραταθεί;

Η ισχύς της πολεοδομικής άδειας δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια και δεν θα επιδέχεται παράταση.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο εάν οι εργασίες βρίσκονται σε ενεργό εκτέλεση και έχουν φτάσει σε στάδιο που καθιστά την εξουσιοδοτημένη ανάπτυξη μη αναστρέψιμη.

10. Θα μπορώ να μεταβιβάσω τη νέα κατοικία στα παιδιά μου ή να την πωλήσω;

Η πολεοδομική άδεια θα περιλαμβάνει όρο για εγγραφή περιοριστικής σύμβασης στον τίτλο ιδιοκτησίας, η οποία θα απαγορεύει την πώληση ή μεταβίβαση της νέας κατοικίας για δέκα χρόνια, εκτός εάν πρόκειται για κληρονομική διαδοχή.

Συνεπώς, εντός της συγκεκριμένης περιόδου η κατοικία θα μπορεί να μεταβιβαστεί στα παιδιά του αιτητή μόνο μέσω κληρονομικής διαδοχής.

11. Εάν έχω επωφεληθεί άλλου Σχεδίου Κινήτρων θα έχω τη δυνατότητα αξιοποίησης και του νέου Στεγαστικού Σχεδίου;

Ναι, εφόσον το άλλο κίνητρο ή σχέδιο που αξιοποιήθηκε δεν αφορούσε την παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης.

12. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας είναι δυνατή η αξιοποίηση του νέου Στεγαστικού Σχεδίου χωρίς την υπογραφή του συνιδιοκτήτη;

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να ενεργοποιηθούν οι πρόνοιες του άρθρου 90 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Η εξέταση της αίτησης μπορεί να επιτραπεί με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πολεοδομίας.