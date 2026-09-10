Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σφραγίζεται η τραγωδία με την 75χρονη Ερατώ Αθανασίου, καθώς ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε στο κρατικό δάσος Πάφου στις 3 Σεπτεμβρίου, 11 μέρες μετά την εξαφάνισή της.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομία, μετά από επιστημονικές εξετάσεις, η ανθρώπινη σορός που εντοπίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην τοποθεσία «Καλλίνικος», εντός του κρατικού δάσους Πάφου, ταυτοποιήθηκε (9.09.2026) με τη μέθοδο DNA και διαπιστώθηκε ότι ανήκει στην ελλείπουσα Ερατώ Αθανασίου, 75 ετών, από την Τσακίστρα.