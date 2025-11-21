Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία «Κόκκινο Κουμπί» εισέρχεται στην τελική φάση προετοιμασίας, με στόχο να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, μετά από μια περίοδο αναγκαίων τεχνολογικών και οργανωτικών προσαρμογών.

Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου οφείλεται σε μια σειρά από απαραίτητες προσαρμογές και σημαντικές βελτιώσεις, ούτως ώστε η υπηρεσία να λειτουργήσει με τον μέγιστο δυνατό βαθμό ασφάλειας, αξιοπιστίας, εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας. Δυστυχώς, το ζήτημα τείνει να αναδειχθεί σε προϊόν πολιτικής αντιπαλότητας, χωρίς να έχει προηγουμένως ζητηθεί η άποψη του Παρατηρητηρίου σχετικά με την εξέλιξη πορείας του έργου.

Συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος σχετίζεται με:

Ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας

Η υπηρεσία «Κόκκινο Κουμπί» βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα ειδοποίησης και διαχείρισης περιστατικών τα οποία έχουν βελτιωθεί σημαντικότατα από την ημερομηνία αρχικής έγκρισης του προγράμματος. Η επιλογή, παραμετροποίηση και δοκιμή της νέας τεχνολογίας απαίτησαν επιπρόσθετο χρόνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το «Κόκκινο Κουμπί» θα ανταποκρίνεται άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς τεχνικά προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες.

Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ανταπόκρισης

Τα πρωτόκολλα ανταπόκρισης σε περιστατικά έκτακτης ή μη ανάγκης αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν, για να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες των αναγκών των ηλικιωμένων.

Αναβάθμιση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Η ενδελεχής εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία της υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επανασχεδιάστηκε, ούτως ώστε να καλύπτει τόσο τεχνικές δεξιότητες όσο και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία με τα άτομα τρίτης ηλικίας, τη διαχείριση κρίσεων και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους.

Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου λειτουργίας

Η κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλου, λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου χώρου για τη στέγαση της υπηρεσίας. Το Παρατηρητήριο εργάστηκε εντατικά και άοκνα για να εντοπίσει τις κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα τους οικονομικούς πόρους της.

Οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις

Παράλληλα, έγιναν οι αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της υπηρεσίας, η ορθή διαχείριση των δεδομένων και η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε πρόσφατα στον τύπο και στα κοινωνικά δίκτυα του Οργανισμού, σχετική αγγελία πρόσληψης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Όπως επισημαίνει η Διοίκηση του Οργανισμού:

«Προτιμήσαμε να καθυστερήσουμε την έναρξη της υπηρεσίας, ούτως ώστε το “Κόκκινο Κουμπί” να λειτουργήσει ορθολογιστικά από την πρώτη μέρα, παρά να επισπεύσουμε τη διαδικασία εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας. Ζητούμε την κατανόηση όλων όσοι αναμένουν με ενδιαφέρον την έναρξη της πιλοτικής φάσης και δεσμευόμαστε ότι μέσα στους επόμενους μήνες η υπηρεσία θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους πρώτους ωφελούμενους.» Επιπρόσθετα τονίζει ότι «Παρά τις συνεχείς προκλήσεις, το Παρατηρητήριο παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον στόχο του να προσφέρει ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας και στήριξης στα άτομα τρίτης ηλικίας μέσα από μια αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική υπηρεσία.»

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου θα επανέλθει σύντομα με ένα νεότερο δελτίο τύπου για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής λειτουργίας, τα κριτήρια συμμετοχής και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, πάντοτε σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.