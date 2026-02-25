Την αύξηση των κοινωνικών δαπανών ως αποτέλεσμα των θετικών οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν από την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ανέδειξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με αντιπροσωπείες των οργανώσεων ΚΥΣΟΑ, ΟΣΑΚ και του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή των οργανώσεων στους τομείς δράσης τους, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία τις αντιμετωπίζει ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως ανέφερε, οι πολιτικές και τα μέτρα που υλοποιούνται βασίζονται στη συνεχή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις εισηγήσεις και τις προτεραιότητές τους.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Aντιπροσωπίες των ΚΥΣΟΑ, ΟΣΑΚ και Παρατηρητήριου Τρίτης Ηλικίας Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση με αντιπροσωπίες της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και του Παρατηρητήριου Τρίτης Ηλικίας. // President of the Republic of Cyprus – Delegations from CCOD, CyFPA and the Cyprus Third Age Observatory Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, at a meeting with delegations from the Cyprus Confederation of Organisations for the Disabled (CCOD), the Cyprus Federation of Patients’ Associations (CyFPA) and the Cyprus Third Age Observatory.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι τα θετικά οικονομικά δεδομένα, τα οποία αποδίδονται στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυξημένες κοινωνικές δαπάνες για τα έτη 2024 και 2025, με ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση το 2026. Ειδικότερα, έκανε αναφορά σε αύξηση της τάξης του 6%, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική αυτή δυνατότητα δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω στήριξη των κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να συζητήσει συγκεκριμένες πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους συμπολίτες της, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.