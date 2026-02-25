Την ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, με έμφαση στους χαμηλοσυνταξιούχους, έθεσε ως βασικό στόχο της κυβέρνησης ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αναδεικνύοντας τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση σε μία από τις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες για το 2026.

Σε συνάντηση που είχε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με αντιπροσωπείες των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και χαρακτήρισε τις συντεχνίες «συνεργάτες και συνοδοιπόρους» της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε τη διαχρονική συμβολή των εργαζομένων και των οργανώσεών τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον βασικό πυλώνα της σημερινής αναπτυξιακής πορείας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει τα ζητήματα που έθεσαν οι συντεχνίες, παρουσία των αρμόδιων Υπουργών, Υφυπουργών και κρατικών αξιωματούχων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το 2026. Όπως είπε, στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής, εντός του 2026, στο πλαίσιο του διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, καθώς για πρώτη φορά από το 1980 το κράτος παρεμβαίνει τόσο ουσιαστικά στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με μοναδικό σκοπό την αύξηση των συντάξεων. Όπως υπογράμμισε, η κυβερνητική στόχευση αφορά πρωτίστως τη βελτίωση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ασφάλεια των πιο ευάλωτων ομάδων.