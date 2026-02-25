Στη σκιά της σημερινής συνάντησης των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Συνεδρία, κατά την οποία, όπως πληροφορούμαστε απαντήθηκαν αρκετές από τις ερωτήσεις που είχαν θέσει οι κοινωνικοί εταίροι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, ο καθένας ενδεχομένως για τους δικούς του λόγους, ξεκαθάρισαν προς την κυβερνητική πλευρά δύο βασικά σημεία:

(α) Καμιά πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχτεί μείωση των συντάξεων σε συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων, ώστε να ωφεληθούν άλλες ομάδες.

(β) Όλες οι πλευρές συμφώνησαν και επανέλαβαν τη θέση υπέρ της συνολικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, δηλαδή να περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο πυλώνα που αφορά στις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και το δεύτερο πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας. Αυτό που μπορεί να συζητηθεί, αναφέρθηκε, είναι αφού σχεδιαστεί και συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης για συνολική μεταρρύθμιση, να εφαρμοστεί σταδιακά, εάν όντως προκύπτουν προβλήματα στη συνολική εφαρμογή της.

Ομαδοποίηση ερωτήσεων

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνεδρία, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έχει παραλάβει πέραν των 75 ερωτήσεων και διευκρινίσεων από πλευράς των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν και ξεκίνησαν να απαντώνται από τον Αναλογιστή Κώστα Σταυράκη.

Οι εταίροι ζήτησαν γραπτώς όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε να τις μεταφέρουν στα συλλογικά τους όργανα για περαιτέρω ανάλυση, με τον υπουργό Εργασίας να απαντά ότι θα γίνει πρώτα η προφορική ανάλυση και στη συνέχεια θα δοθούν τα σχετικά κείμενα και γραπτώς.

Όπως πληροφορούμαστε, ένα βασικό κομμάτι των ερωταπαντήσεων αφορούσε στο κόστος της μεταρρύθμισης και στο κατά πόσο με τις αλλαγές θα επηρεαστεί η βιωσιμότητα του όλου συστήματος. Το νούμερο που είχε δοθεί εδώ και καιρό, ήταν πως η επίδραση της μεταρρύθμισης στα δημόσια οικονομικά θα έφτανε στα 14-15 εκατομμύρια τον χρόνο, ωστόσο αυτό πρέπει να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε και πιθανότατα θα εφαρμοστεί, όπως στις συνεδρίες του Σώματος, συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) από το Υπουργείο Οικονομικών, με τον υπουργό Εργασίας να διαβεβαιώνει πάντως ότι όλοι οι υπολογισμοί που αφορούν την μεταρρύθμιση γίνονται σε συνεννόηση με το ΥΠΟΙΚ.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας μετά το πέρας της δίωρης περίπου συνεδρίας, ανέφερε ότι ο στόχος είναι τα νομοσχέδια του πρώτου Πυλώνα για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να κατατεθούν αρχές Ιουνίου στη νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Μαΐου, ώστε η εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Προς αυτό τον σκοπό, καθορίστηκαν τέσσερις συνεδρίες του Σώματος εντός Μαρτίου, αρχίζοντας από τις 5 του μήνα. Οι επόμενες συνεδρίες έχουν καθοριστεί για τις 16, 23 και 30 Μαρτίου.

Αναφερόμενος στο κομμάτι που αφορά στην προώθηση και των δύο πυλώνων όσον αφορά στη μεταρρύθμιση, ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι όπως προχωρήσει αρχικά η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα. Εξηγώντας τη θέση αυτή, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «και για τεχνικούς και για ανθρώπινους λόγους δεν είναι δυνατόν η άμεση προώθηση των θέσεων του δεύτερου Πυλώνα». «Εκείνο όμως που έχουμε πει ξανά, είναι ότι προχωρώντας τη συζήτηση και κατάληξη για τον πρώτο Πυλώνα, μπορούμε να δώσουμε ένα οδικό χάρτη για τον δεύτερο Πυλώνα και ένα γενικό περίγραμμα πώς βλέπουμε τον δεύτερο πυλώνα», ανέφερε.

Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12%, ο κ. Μουσιούττας, μετά από σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι αυτό είναι μέρος του πρώτου Πυλώνα, για το οποίο τέθηκαν διάφορα ερωτήματα. Για να επισημάνει πάντως ότι θα υπάρξει μείωση στο πέναλτι, αναλόγως με τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν. «Σε κάποιον μπορεί η μείωση να είναι 2%, σε κάποιον άλλον μπορεί να φτάνει μέχρι 10%», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ό,τι αποφασιστεί θα αφορά και τους υφιστάμενους συνταξιούχους και τους μελλοντικούς».