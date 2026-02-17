Προβληματισμένοι αποχώρησαν οι κοινωνικοί εταίροι από τη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κατά την οποία συζητήθηκε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Η αναλυτική παρουσίαση της μεταρρύθμισης από τον Αναλογιστή Κώστα Σταυράκη, έδωσε για πρώτη φορά μια ξεκάθαρη εικόνα των προθέσεων της κυβέρνησης σε σχέση με τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Εικόνα, η οποία προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό στους κοινωνικούς εταίρους.

Ειδικότερα, σε μια από τις όχι και τόσο συχνές περιπτώσεις, εργοδοτική και συνδικαλιστική πλευρά συμφώνησαν ότι δεν αποδέχονται την αποσπασματική προώθηση της μεταρρύθμισης, για διαφορετικούς βέβαια λόγους η κάθε πλευρά. Στο γενικότερο πλαίσιο, τόνισαν ότι ο πρώτος πυλώνας, (συντάξεις των κοινωνικών ασφαλίσεων) επηρεάζει αναπόφευκτα και τον δεύτερο (ταμεία προνοίας) και ως εκ τούτου ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ενιαίος. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να πλησιάσουν στις προθέσεις της κυβέρνησης, τόνισαν ότι ακόμα και αν δεν υλοποιηθούν ταυτόχρονα οι αποφάσεις για τους δύο πυλώνες, θα πρέπει να καταγραφεί και κοστολογηθεί συνολικά η στρατηγική, ώστε όλες οι πλευρές να γνωρίζουν επακριβώς τι θα αλλάξει και ποιο θα είναι το κόστος.

Μιλώντας στον «Φ», ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας έκανε λόγο για ημιτελή μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε πειστεί για ποιο λόγο δεν μπορεί να προχωρήσει η συνολική μεταρρύθμιση, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός», όπως είπε. Μάλιστα, τόνισε ότι εάν η όλη διαδικασία προχωρήσει αποσπασματικά, δύσκολα θα μπορέσουν να γίνουν οι παρεμφερείς αλλαγές, όπως για παράδειγμα το πέναλτι του 12%. Ο κ. Μάτσας προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι η ανησυχία έχει μεγαλώσει, από το γεγονός ότι με τις υφιστάμενες αλλαγές, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί, δεν επιτυγχάνεται ο στόχος που είχε τεθεί, ώστε η κατώτατη σύνταξη να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας. Πόσο μάλλον, αυτό που προκύπτει, είναι ότι ορισμένες από τις υψηλές συντάξεις του ΤΚΑ ενδεχομένως να μειωθούν. Κάτι που όπως είπε ο κ. Μάτσας δεν μπορεί να γίνει, αφού η σύνταξη αποτελεί περιουσιακό στοιχείο.

Πάντως, πληροφορίες που συνέλεξε ο «Φ» επί του συγκεκριμένου σημείου αναφέρουν ότι: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις, ωστόσο αυτό ενδεχομένως να μην γίνει στο ύψος που ανέμεναν οι κοινωνικοί εταίροι. Ο τρόπος που αυτό θα επιτευχθεί είναι να μειωθούν ενδεχομένως ορισμένες συντάξεις οι οποίες θεωρούνται υψηλές, ώστε να αυξηθούν οι χαμηλές συντάξεις. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι συντάξεις από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν υψηλές σε σύγκριση μάλιστα με τις κυβερνητικές συντάξεις που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι οποίες συντάξεις, όπως και πάλι πληροφορούμαστε, θα αυξηθούν. Περαιτέρω, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ένα άλλο σημείο των σχεδιασμών, είναι να αποχωρήσει η κυβέρνηση ως τρίτο συμβαλλόμενο μέρος από την καταβολή του συμπληρωματικού μέρους των συντάξεων και το ποσό που θα εξοικονομηθεί να χρηματοδοτήσει την αύξηση των χαμηλών συντάξεων. Σημείο που επίσης προκαλεί ανησυχία, αφού στην ουσία σπάζει η τριμερής συνεισφορά που ανέκαθεν υπήρχε όσον αφορά στη διαμόρφωση των συντάξεων.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου εξέφρασε με τη σειρά του στον «Φ» την ανησυχία του για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με αποσπασματική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, κάτι για το οποίο φαίνεται να συμφωνούν όλοι οι εταίροι. Όπως είπε, ο ένας πυλώνας επηρεάζει τον άλλο και επομένως δεν μπορεί να προκύψει σαλαμοποίηση της όλης προσπάθειας.

Στο μεταξύ, στις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη, θα συνέλθει εκ νέου το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση. Ωστόσο, στην ατζέντα έχουν προστεθεί και άλλα εργασιακά ζητήματα όπως είναι η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και η εργοδότηση αλλοδαπών από τρίτες χώρες. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, την Παρασκευή θα συνέλθουν οι δύο Τεχνικές Επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν τα δυο προαναφερθέντα θέματα με τη συμμετοχή και πάλι των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή συντεχνιών και εργοδοτών.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη του στον «Φ» της Κυριακής, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει αποσπασματικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και να επικεντρωθεί αρχικά με τον πρώτο πυλώνα ο οποίος θα αφορά τις συντάξεις, τον τρόπο διοίκησης, την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, καθώς και άλλα συναφή ωφελήματα. Το σίγουρο είναι ότι η αύξηση στις συντάξεις θα γίνει αισθητή στους πολίτες, τόνισε. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί και το κομμάτι που αφορά στη μείωση του κυβερνητικού χρέους στο ΤΚΑ, ενώ σημείωσε ότι η απομείωση του 12% στις συντάξεις (πέναλτι) περιλαμβάνεται στις συζητήσεις του πρώτου πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα αυξηθεί, ούτε θα παραμείνει ως έχει. Θα υπάρξει διαφοροποίηση προς τα κάτω, υπογράμμισε.