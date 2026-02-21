Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας σηματοδοτεί τις εξελίξεις στα μεγάλα εργασιακά ζητήματα της χώρας με τη συνάντηση που θα έχει εντός της βδομάδας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο τραπέζι των δυο πλευρών θα τεθούν τόσο το συνταξιοδοτικό, όσο και άλλα τέσσερα βασικά ζητήματα. Την ίδια ώρα, θα συνεχιστεί ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με τον Αναλογιστή Κώστα Σταυράκη να απαντά στις διευκρινίσεις που θα ζητήσουν τα μέλη του Σώματος, δηλαδή εργοδότες και συντεχνίες.

Ειδικότερα, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένη η δεύτερη κατά σειρά συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία ακολουθεί τη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη συνεδρία, ο Αναλογιστής Κώστας Σταυράκης παρουσίασε στους κοινωνικούς εταίρους της προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τον υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα να καλεί συντεχνίες και εργοδοτικές οργανώσεις να συγκεντρώσουν τις απορίες τους και τις όποιες διευκρινίσεις θα ήθελαν, ώστε αυτές να απαντηθούν στην επερχόμενη συνεδρία, δηλαδή την Τρίτη.

Όπως πληροφορούμαστε, τα βασικότερα σημεία, για τα οποία θα ζητήσουν διευκρινίσεις οι κοινωνικοί εταίροι είναι (α) το ποσό στο οποίο θα καταλήξει η κατώτατη σύνταξη, (β) το πέναλτι του 12% και (γ) κατά πόσο θα μπει στη συζήτηση ο δεύτερος πυλώνας με τα Ταμεία Προνοίας, έστω και ως χάραξη οδικού χάρτη. Πέραν αυτών, σημείο που αναμένεται ότι θα μπει στο τραπέζι και θα ζητηθούν διευκρινίσεις, είναι η πρόθεση που εξέφρασε η κυβέρνηση να αποχωρήσει ως τρίτο συμβαλλόμενο μέρος από την καταβολή του συμπληρωματικού μέρους των συντάξεων και το ποσό που θα εξοικονομηθεί να χρηματοδοτήσει την αύξηση των χαμηλών συντάξεων.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις επιθυμούν όπως προχωρήσει στο σύνολο της η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, αυτή να περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο πυλώνα που αφορά στις συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και τα Ταμεία Προνοίας που εμπίπτουν στον δεύτερο πυλώνα. Και αυτό, για να μπορούν – όπως υποστηρίζουν – να γίνουν αλλαγές και στα υπόλοιπα παρεμφερή θέματα που αφορούν στο συνταξιοδοτικό, όπως είναι μεταξύ άλλων το πέναλτι του 12%.

Ακολούθως, μετά την προγραμματισμένη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Οι συντεχνίες είχαν ζητήσει εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς υπήρχαν ζητήματα τα οποία ήθελαν να συζητήσουν στο ανώτερο επίπεδο, όμως εξαιτίας των υποχρεώσεων του Προέδρου και της απουσίας του Υπουργού Εργασίας στο εξωτερικό, η διευθέτηση της καθυστέρησε και εν τέλει θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου, δηλαδή την Τετάρτη.

Οι συντεχνίες θα θέσουν στον Πρόεδρο τέσσερα βασικά θέματα, τα οποία ήδη έχουν στείλει με τη μορφή υπομνήματος στο Προεδρικό. Αυτά συνοψίζονται στα εξής: (α) Ο κατώτατος μισθός και η ωριαία του απόδοση. (β) Το δεύτερο είναι το θέμα των αλλοδαπών εργαζόμενων από τρίτες χώρες, με τις συντεχνίες να σημειώνουν ότι η εργοδοτική πλευρά εφαρμόζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει πλήρης απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. (γ) Επόμενο, είναι το θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και της διασύνδεσης της υποβολής προσφορών για έργα του δημοσίου με την εφαρμογή από πλευράς εργοδότη συλλογικών συμβάσεων. (δ) Τέλος, την άμεση προώθηση του συστήματος Εργάνη 2, το οποίο θα επιφέρει, όπως υποστηρίζουν, καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο στην αγορά εργασίας και θα μειώσει δραστικά τις όποιες παρανομίες. Όπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες αναμένεται επίσης να θίξουν το μεγάλο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αλλά και τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος σύμφωνα με αυτές, παρουσιάζει προβλήματα, εξού και οι μονομερείς, όπως αναφέρουν, αλλαγές στο πλαίσιο του διαλόγου για το συνταξιοδοτικό.

Ξεκίνησαν ήδη οι αντιδράσεις

Τα ποσά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις αλλαγές που προωθούνται στο συνταξιοδοτικό, έχουν προκαλέσει αναπόφευκτα και τις πρώτες αντιδράσεις. Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, το ενδεχόμενο να υπάρξουν αποκοπές στις ψηλές συντάξεις του ΤΚΑ με σκοπό να χρηματοδοτηθούν οι αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, με την αιτιολογία ότι ως εργαζόμενοι, κατέβαλλαν το μερίδιο που τους αναλογούσε στο ΤΚΑ, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν σήμερα το αντίστοιχο ποσό ως σύνταξη. Επομένως, σημειώνεται, δεν μπορεί τώρα να έρθει η κυβέρνηση και να μειώσει μονομερώς το ποσό αυτό. Εδώ σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση αφορά μόνο τις συντάξεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όχι την κυβερνητική σύνταξη που λαμβάνει μερίδα των εργαζομένων.