Μέρα και ώρα έχει ορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να συζητηθούν τα μεγάλα εργασιακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του συνταξιοδοτικού.

Συνταξιοδοτικό

Όπως πληροφορούμαστε, η πολυπόθητη (από πλευράς συντεχνιών) συνάντηση, ορίστηκε για την επόμενη Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου στις 9.30 το πρωί. Οι τρεις συντεχνίες, οι οποίες είχαν ζητήσει τη συνάντηση, δηλαδή ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ θα βάλουν στο τραπέζι τα σημαντικότερα εργασιακά ζητήματα που τους απασχολούν και θα ζητήσουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Όπως γίνεται αντιληπτό, ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και τα παρεμφερή με αυτήν θέματα. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο διάλογος στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, εντούτοις οι συντεχνίες θα θέσουν το θέμα στο ανώτατο επίπεδο, ώστε να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τους στόχους της μεταρρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα καταθέσουν τις θέσεις τους σε θέματα πολιτικής, όπως είναι η συνολική προώθηση της μεταρρύθμισης, αλλά και επιμέρους ζητήματα όπως για παράδειγμα το πέναλτι 12%.

Ξένοι εργάτες και κατώτατος

Βασικό θέμα συζήτησης αναμένεται ότι θα είναι και η εργοδότηση ξένων εργατών από τρίτες χώρες. Εδώ και καιρό, οι τρεις συντεχνίες, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει καταστεί ανεξέλεγκτη, ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό και κατασκευαστικό κλάδο, όπως επίσης και στον κλάδο του λιανεμπορίου. Όπως υποστηρίζουν, οι εργοδότες προσλαμβάνουν ανεξέλεγκτα ξένο εργατικό δυναμικό, χρησιμοποιώντας μεθόδους πέραν των θεσμοθετημένων πλαισίων που έχουν συμφωνηθεί και ως εκ τούτου, δημιουργούνται σοβαρά εργασιακά ζητήματα.

Αν και το θέμα του κατώτατου μισθού θεωρείται κλειστό, τουλάχιστον για τα επόμενα δυο χρόνια, οπότε και αναμένεται η νέα αναθεώρηση του, εντούτοις οι συντεχνίες πιθανότατα θα θέσουν το θέμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτό, δεδομένου ότι από τη μια εκκρεμεί το σημείο της ωριαίας απόδοσης του και από την άλλη υπάρχει η διαφωνία τους με το ύψος του ποσού που αποφάσισε η κυβέρνηση. Άλλωστε, σύμφωνα και με δηλώσεις συνδικαλιστικών ηγετών, δεν προτίθενται να αναμένουν άλλα δυο χρόνια μέχρι να επέλθει νέα αναθεώρηση του κατώτατου. Επί τούτου, υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί στα 1.088 ευρώ. Ωστόσο, ο τέως υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, είχε αναφέρει πριν από την απόφαση του Υπουργικού ότι το ποσό θα έπρεπε να ήταν κοντά στα €1125.

Εργάνη 2

Τα άλλα δυο θέματα, τα οποία θα επιδιώξουν να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και της διασύνδεσης της υποβολής προσφορών για έργα του δημοσίου με την εφαρμογή από πλευράς εργοδότη συλλογικών συμβάσεων και τέλος την άμεση προώθηση του συστήματος Εργάνη 2, το οποίο θα επιφέρει καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο στην αγορά εργασίας και θα μειώσει δραστικά τις όποιες παρανομίες. Το Εργάνη 2 είναι ένα προηγμένο, ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας που αντικαθιστά τα έγγραφα με ηλεκτρονική καταγραφή της πρόσληψης, λήξης και των βασικών όρων εργοδότησης. Ειδικότερα, με το Εργάνη 2, καταργείται η φυσική παρουσία και τα έγγραφα για προσλήψεις / τερματισμούς, τα οποία γίνονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση των βασικών όρων εργοδότησης (ωράριο, μισθός) για όλους τους εργαζομένους, ενώ την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης (αποδοχή/απόρριψη όρων) μέσω εφαρμογής. Στόχος του είναι η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, ο έλεγχος ωραρίων/μισθών και η διαφάνεια.

Εργατικό Σώμα και Τεχνικές Επιτροπές

Αύριο Παρασκευή αναμένεται να συνέλθουν δύο Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες θα εξετάσουν τα θέματα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και της εργοδότησης ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο θέματα τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για τους κοινωνικούς εταίρους και ως εκ τούτου χρειάζεται να γίνει η απαραίτητη τεχνική προεργασία, ώστε αυτά να προωθηθούν στην συνέχεια στα αρμόδια Σώματα. Συναφώς, σημειώνεται ότι την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, είναι προγραμματισμένη νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο υπουργός Εργασίας είχε καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους να ετοιμάσουν τις όποιες διευκρινίσεις επιθυμούν να έχουν επί των σημείων που συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία, ώστε αυτές να απαντηθούν από τον Αναλογιστή στις 24 του μήνα. Βέβαια, δεδομένου ότι έχει οριστεί συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις 25 Φεβρουαρίου, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια έκπληξη και να αλλάξει η ημερομηνία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.