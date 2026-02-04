Σοβαρές καταγγελίες για απορρύθμιση της αγοράς εργασίας από ορισμένες επιχειρήσεις, έχουν δεχτεί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι καταγγελίες αφορούν σε επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θυγατρικές, με σκοπό να προσλάβουν αλλοδαπούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες, τους οποίους στη συνέχεια διοχετεύουν στη μητρική εταιρεία. Η οποία εταιρεία, βάση νομοθεσίας, δεν μπορεί να απασχολεί τέτοιους εργαζόμενους. Για το φαινόμενο αυτό, έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Εργασίας.

Στο θέμα, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον «Φ» ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ο οποίος έκανε λόγο για πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να τεθεί άμεσα κάτω από το μικροσκόπιο των αρμοδίων Αρχών, καθώς όπως είπε, πρόκειται για καθαρή εκμετάλλευση της ημιτελής, όπως την χαρακτήρισε, στρατηγικής σε σχέση με την απασχόληση ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες. Συνεχίζοντας, ο κ. Μάτσας έκανε λόγο για μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, υπογραμμίζοντας πως όταν έρθει η ώρα θα δώσουν στις Αρχές και συγκεκριμένα ονόματα. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ ανέφερε ότι το φαινόμενο έχει αρχίσει να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτει απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας.

Υποτιμητική η στάση του ΠτΔ

Ο Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι το θέμα επρόκειτο να τεθεί και στη συνάντηση που θα είχαν οι τρεις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση έχει ζητηθεί εδώ και καιρό και παρόλο ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα γίνει, εντούτοις, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμιά ουσιαστικά ανταπόκριση, ανέφερε ο κ. Μάτσας. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχαν πολλές υποχρεώσεις τόσο του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και του υπουργού Εργασίας σε Κύπρο και εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό δεν αποτρέπει τον καθορισμό της συνάντησης σε μεταγενέστερη έστω ημερομηνία. Αντ΄ αυτού, πρόσθεσε ο κ. Μάτσας, φαίνεται να υπάρχει πλήρης απαξίωση προς τις συντεχνίες από τον Πρόεδρο, στον οποίο θα θέλαμε να θέσουμε ενώπιον του σοβαρά εργασιακά ζητήματα που μας απασχολούν, σημείωσε. Μάλιστα, μας ανέφερε ότι η ΣΕΚ, παρότι έχει προσκαλεστεί, δεν πρόκειται να παρευρεθεί στην παρουσίαση του ΠτΔ για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης όσον αφορά στο 2026.

«Θα πούμε πολλά στο συνέδριο»

Ο Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε στον «Φ» ότι στις 11-12-13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το παγκύπριο συνέδριο της ΣΕΚ, όπου θα αναφερθούμε εκτεταμένα στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει προαναφερθεί, σε άλλα μεγάλα εργασιακά ζητήματα, αλλά θα μιλήσουμε ξεκάθαρα και για τη στάση του ΠτΔ έναντι των συντεχνιών, επισήμανε. Μάλιστα, ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο θέμα των Ταμείων Προνοίας, το οποίο σε πρώτη φάση, έμεινε εκτός της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, κατόπιν προφανώς πιέσεων, όπως εκτίμησε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού θα συζητηθεί εκτενώς στην προσεχή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ μια βδομάδα περίπου μετά, θα υπάρξει δεύτερη συνεδρία του Σώματος, κατά την οποία θα συζητηθούν ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν τους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με την αγορά εργασίας. Προφανώς θα τεθεί το θέμα της κυβερνητικής απόφασης για τον κατώτατο μισθό, απόφαση η οποία απογοήτευσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά και την τοποθέτηση του τέως υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος είχε αναφερθεί σε υψηλότερο ποσό, σε σχέση με αυτό το οποίο αποφασίστηκε τελικά από την κυβέρνηση.

Στην Κύπρο οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές

Ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε ότι στις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETUC (European Trade Union Confederation – Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων). Το γεγονός αυτό έχει ενταχθεί στα πλαίσια των ενεργειών που γίνονται με αφορμή την κυπριακή προεδρία και αναμένεται να το προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Μάτσας, στην Κύπρο θα παρευρεθούν πέραν των 130 συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες θα εκπροσωπούνται από τις ηγεσίες τους και θα συζητηθούν τα βασικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη.