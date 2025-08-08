Το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Πρόβλημα που οξύνθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, αφού αρκετοί ξένοι εργαζόμενοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους και δεν γύρισαν ποτέ.

Σήμερα η οικοδομική βιομηχανία βρίσκεται ενώπιον ενός σοβαρού προβλήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από επαγγελματίες του κλάδου, οι ελλείψεις σε προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000. Κάτι που έχει χτυπήσει καμπανάκι εδώ και καιρό στον κατασκευαστικό κλάδο, με τους εμπλεκόμενους να ζητούν από το κράτος να δοθούν διευκολύνσεις, ώστε να εξευρεθεί εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό.

Για το εν λόγω ζήτημα υπάρχουν όμως αντιστάσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Από πλευράς συντεχνιών προτάσσεται η διασφάλιση των ίδιων όρων εργασίας και αμοιβών για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προσωπικό από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό. Στον αντίποδα, οι εργοδότες θεωρούν πως μπορούν να βρουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό, διατηρώντας ωστόσο τις αμοιβές αν όχι στα ίδια επίπεδα, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ο «Φ» διερευνώντας το θέμα εντόπισε τις διαφορές που φαίνεται να προκύπτουν στους μισθούς.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», τη δεδομένη στιγμή στην Κύπρο ο μεικτός μισθός ενός τεχνίτη, μαζί με άλλα ωφελήματα, κυμαίνεται στα 2.700 ευρώ τον μήνα. Στον αντίποδα, οι αμοιβές που θα αφορούν εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό, για τα ίδια καθήκοντα, κυμαίνονται στα 2.100 ευρώ. Όπως γράψαμε και πιο πάνω, η κυριότερη διαφωνία έγκειται σε αυτή τη διαφορά, με τις συντεχνίες να ζητούν ίση αμοιβή για όλους.

Πονοκέφαλος οι ξένοι επενδυτές

Πέραν από την έλλειψη προσωπικού, οι Κύπριοι εργολάβοι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν άλλο πονοκέφαλο.

Σύμφωνα με άτομα του κλάδου που μίλησαν στον «Φ», το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση σε ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανάπτυξης γης.

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι οι εν λόγω επιχειρηματίες δεν θέλουν να επενδύσουν σε υφιστάμενες εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα και γι’ αυτό τον λόγο ιδρύουν δικές τους εταιρείες.

Όπως μεταφέρθηκε στον «Φ», αυτή η πρακτική είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους Κύπριους εργολάβους, οι οποίοι έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα από τη μαζική κάθοδο ξένων επιχειρηματιών.

Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών εξέφρασαν την άποψη πως το κράτος πρέπει να βρει τρόπο να ρυθμίσει το θέμα που δημιουργείται.

Όπως είπε στον «Φ» άτομο γνώστης των όσων εξελίσσονται, το κράτος πρέπει να προβληματιστεί για τη μαζική κάθοδο ξένων επενδυτών στην Κύπρο στον τομέα ανάπτυξης γης, σχολιάζοντας την ίδια ώρα όμως θετικά πως γίνονται βήματα από την κυβέρνηση, που αναγνώρισε το πρόβλημα.

Δεν είναι μυστικό, εξάλλου, πως μόλις πρόσφατα άνοιξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στο νησί και την πρόθεση του κράτους να ελέγξει το θέμα.

Συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου 2025, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προωθήσει νομοσχέδιο για την εφαρμογή Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Σκοπός, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο μας ρεπορτάζ, είναι το αυστηρό «φιλτράρισμα» των ξένων επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο ώστε να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια και η δημόσια τάξη.