Η συζήτηση για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει μπει πλέον στο ουσιαστικό της κομμάτι. Μετά τις συνεδρίες των τεχνικών επιτροπών (πέραν των 10 συναντήσεων), ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, αναφορικά με τα ποσά, τους αριθμούς, τις αυξήσεις και τις μειώσεις που θα επέλθουν με τη μεταρρύθμιση.

Όπως πληροφορούμαστε, τρία σημεία αναμένεται να έχουν την μερίδα του λέοντος στις υπό αναφορά συζητήσεις. Συγκεκριμένα, (α) το ποσό στο οποίο θα καταλήξει η κατώτατη σύνταξη, (β) το πέναλτι του 12% και (γ) κατά πόσο θα μπει στη συζήτηση ο δεύτερος πυλώνας με τα Ταμεία Προνοίας, έστω και ως χάραξη οδικού χάρτη, αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις.

Βασική σύνταξη

Συγκεκριμένα, το ζήτημα της βασικής σύνταξης, είναι ένα σημείο, το οποίο ένεκα των αλλαγών που επιθυμεί να φέρει η κυβέρνηση, αναμένεται ότι θα μονοπωλήσει μεγάλο μέρος του διαλόγου κυβέρνησης και εταίρων. Ειδικότερα, σήμερα, η ανώτατη βασική σύνταξη κυμαίνεται σήμερα στα 520-530 ευρώ. Σε αυτό το ποσό, προστίθεται το συμπληρωματικό μέρος. Ωστόσο, ένεκα των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση με την ενοποίηση της βασικής σύνταξης με τα υπόλοιπα κοινωνικά συμπληρώματα, όπως για παράδειγμα το «μικρό τσεκούδι», τα ποσά αναμένεται να διαφοροποιηθούν. Ως εκ τούτου, αυτό που προκύπτει είναι ότι η ανώτατη βασική σύνταξη αναμένεται να φτάσει στα 764 ευρώ. Ανάλογα, αυξήσεις θα προκύψουν και για τα υπόλοιπα ποσά των συντάξεων, μέχρι του ορίου των 1700 ευρώ. Από εκεί και πέρα, θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις, οι οποίες στην ουσία θα επιχορηγήσουν την αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Πέναλτι 12%

Η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει προσδοκίες στους εργαζόμενους ακόμα και για ενδεχόμενη κατάργηση του πέναλτι 12%, ωστόσο αυτές σήμερα φαίνεται να διαψεύδονται, ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η συντεχνία θα αποστείλει επιστολή στον υπουργό Εργασίας, ζητώντας διευκρινίσεις για τις προθέσεις της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπε, για όσους αφυπηρετούν στα 63, υπάρχει πρόθεση να προσμετρούνται ακόμα 9 μήνες εργασίας. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου, οι υπολογισμοί της κυβέρνησης φαίνεται να έχουν αλλάξει, καθώς τα αρχικά ποσά που είχαν παρουσιαστεί, διαφέρουν από τα νέα. Επομένως, θα πρέπει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει στη βάση ποιων δεδομένων θα υπολογίζονται οι 9 πρόσθετοι μήνες που θα πιστωθούν στους συνταξιούχους του 63ου έτους, ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη του στον «Φ», ο υπουργός Εργασίας είχε αναφερθεί στο πέναλτι του 12%, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνεται στις συζητήσεις του πρώτου πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα αυξηθεί, ούτε θα παραμείνει ως έχει. Θα υπάρξει διαφοροποίηση προς τα κάτω, είπε. Για να προσθέσει – επικαλούμενος τις δηλώσεις της αείμνηστης Ζέτας Αιμιλιανίδου – ότι εάν το κράτος καταργήσει πλήρως τη μείωση του 12% στη σύνταξη, αυτό συνεπάγεται ουσιαστικά μείωση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος, αντί του 65ου που ισχύει σήμερα.

Ταμεία Προνοίας – Δεύτερος πυλώνας

Οι κοινωνικοί εταίροι – τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις – υποστηρίζουν ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους δύο πυλώνες, δηλαδή τόσο τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και τα Ταμεία Προνοίας. Ωστόσο, πρόθεση της κυβέρνησης είναι όπως σε αυτό το στάδιο, προχωρήσει μόνο ο πρώτος πυλώνας, υποστηρίζοντας ότι για να προκύψουν αλλαγές στο κομμάτι των Ταμείων Προνοίας θα χρειαστούν 2-4 χρόνια. Επομένως, επιλέγηκε να προχωρήσει ο πρώτος πυλώνας και να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα υπόλοιπα κομμάτια. Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ ανέφερε ότι ακόμα και αν δεν υλοποιηθούν οι δυο πυλώνες ταυτόχρονα, θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστεί οδικός χάρτης και για τα Ταμεία Προνοίας, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική και ακολούθως το θέμα της υλοποίησης μπορεί να αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνω, σημείωσε.