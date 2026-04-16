Εντυπωσιακό βίντεο από την καταδίωξη και τη σύλληψη ενός τσαντάκια στο κέντρο της Νέας Υόρκης από έφιππο αστυνομικό κατέγραψε κάμερα ενσωματωμένη στη στολή του.

Συγκεκριμένα, ο έφιππος αστυνομικός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης καταδίωξε και συνέλαβε ύποπτο για κλοπή τσάντας στο Μανχάταν, όπως καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα σώματος, με τη συνδρομή αυτόπτη μάρτυρα που βοήθησε στον εντοπισμό του δράστη, όπως αναφέρει το FOX News.

Στο βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού, καταγράφεται η στιγμή που ο ίδιος, μαζί με το άλογό του, καλπάζει στους δρόμους του Άπερ Γουέστ Σάιντ, προκειμένου να εντοπίσει τον ύποπτο.

A mounted NYPD officer chases down and eventually arrests an alleged purse thief in Manhattan.



The officer's bodycam footage shows him and the horse galloping down the Upper West Side — and with the help of a witness, is able to apprehend the suspect and recover the purse.… pic.twitter.com/rqMULM8YiD — Fox News (@FoxNews) April 16, 2026

Με τη βοήθεια μάρτυρα, ο αστυνομικός κατάφερε να προσεγγίσει τον φερόμενο δράστη, να τον ακινητοποιήσει και να ανακτήσει την τσάντα που είχε αφαιρεθεί.

«Είτε πεζοί είτε έφιπποι, οι αστυνομικοί μας είναι πάντα έτοιμοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.

