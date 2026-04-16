Εντυπωσιακό βίντεο από την καταδίωξη και τη σύλληψη ενός τσαντάκια στο κέντρο της Νέας Υόρκης από έφιππο αστυνομικό κατέγραψε κάμερα ενσωματωμένη στη στολή του.
Συγκεκριμένα, ο έφιππος αστυνομικός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης καταδίωξε και συνέλαβε ύποπτο για κλοπή τσάντας στο Μανχάταν, όπως καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα σώματος, με τη συνδρομή αυτόπτη μάρτυρα που βοήθησε στον εντοπισμό του δράστη, όπως αναφέρει το FOX News.
Στο βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού, καταγράφεται η στιγμή που ο ίδιος, μαζί με το άλογό του, καλπάζει στους δρόμους του Άπερ Γουέστ Σάιντ, προκειμένου να εντοπίσει τον ύποπτο.
Με τη βοήθεια μάρτυρα, ο αστυνομικός κατάφερε να προσεγγίσει τον φερόμενο δράστη, να τον ακινητοποιήσει και να ανακτήσει την τσάντα που είχε αφαιρεθεί.
«Είτε πεζοί είτε έφιπποι, οι αστυνομικοί μας είναι πάντα έτοιμοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.