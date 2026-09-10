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Η Mercedes-Benz ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της ιστορίας της. Παρουσίασε την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική C-Class. Το νέο μοντέλο διατηρεί τις βασικές αξίες που χαρακτήρισαν διαχρονικά την C-Class, αλλά τις συνδυάζει με μία εντελώς νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική, προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Η Mercedes-Benz χαρακτηρίζει το μοντέλο ως την πιο σπορ C-Class που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα.

Σχεδιαστικά, ακολουθεί τη νέα φιλοσοφία της Mercedes-Benz, με χαμηλό εμπρός μέρος, coupe σιλουέτα και δυναμικό πίσω τμήμα. Ξεχωρίζει η φωτιζόμενη μάσκα με συνολικά 1.050 φωτεινά στοιχεία, ενώ τα φωτιστικά σώματα υιοθετούν το χαρακτηριστικό μοτίβο του αστεριού. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην αεροδυναμική, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να ξεκινά από μόλις Cd 0,22. Σημαντική αναβάθμιση υπάρχει και στο πλαίσιο. Προαιρετικά προσφέρονται αερανάρτηση AIRMATIC και τετραδιεύθυνση έως 4,5 μοίρες, η οποία μειώνει τον κύκλο στροφής στα 11,2 μέτρα. Το σύστημα ανάρτησης μπορεί μάλιστα να αξιοποιεί δεδομένα Car-to-X και Google Maps για να προσαρμόζει προληπτικά τη λειτουργία του στις συνθήκες του δρόμου.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η νέα MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών, η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε C-Class. Το νέο MB.OS επιτρέπει αναβαθμίσεις over-the-air, ενώ το MBUX Virtual Assistant αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για περισσότερο φυσική επικοινωνία με τους επιβάτες. Οι χώροι έχουν επίσης αυξηθεί. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.962 mm, ο χώρος αποσκευών προσφέρει 470 λίτρα, ενώ υπάρχει επιπλέον εμπρός χώρος αποσκευών 101 λίτρων. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τους 1,8 τόνους.

Στην κορυφή της γκάμας κατά την παρουσίαση του μοντέλου βρίσκεται η C 400 4MATIC electric, με ισχύ 360 kW και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία έως 762 χιλιόμετρα WLTP. Χάρη στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt, υποστηρίζεται φόρτιση έως 330 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση έως 325 χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης διαθέτει καινοτόμο κιβώτιο δύο σχέσεων, ενώ η απόδοση από την μπαταρία στους τροχούς σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων φτάνει το 93%. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας μπορεί να αποσυνδέεται όταν δεν απαιτείται, περιορίζοντας τις απώλειες και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα.

Mε λίγα λόγια, η νέα ηλεκτρική C-Class επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην premium μεσαία κατηγορία και να μεταφέρει ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της μάρκας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.