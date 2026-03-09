Δεξαμενόπλοιο της ελληνικής εταιρείας Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, διέπλευσε το Στενό του Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, σε μια από τις πρώτες διελεύσεις μεγάλου τάνκερ από την περιοχή μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο Shenlong μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου και σταμάτησε να εκπέμπει σήμα στον Περσικό Κόλπο στις 4 Μαρτίου, ενώ κατευθυνόταν προς το Στενό του Ορμούζ. Το πλοίο άρχισε να εκπέμπει ξανά σήμα το πρωί της Δευτέρας, όταν βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ινδίας.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από traders και παράγοντες της αγοράς, καθώς αποτελεί πιθανή ένδειξη επανεκκίνησης της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο.

Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News το Σαββατοκύριακο ότι δεξαμενόπλοιο είχε πραγματοποιήσει το ταξίδι, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνολική κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή έχει βελτιωθεί.

Παρά τη συγκεκριμένη διέλευση, η πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών παραμένει επιφυλακτική, αποφεύγοντας το πέρασμα από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο λόγω των αυξημένων κινδύνων.

Σε πρόσφατο δημοσίευμά τους, οι Financial Times ανέφεραν ότι η στρατηγική του Γιώργου Προκοπίου να συνεχίσει τις δραστηριότητες στην περιοχή αποτελεί μια τολμηρή επιλογή σε μια περίοδο που η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο έχει περιοριστεί δραστικά.

Σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής αγοράς, πολλοί πλοιοκτήτες έχουν αναστείλει τις διελεύσεις από το Ορμούζ μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ωστόσο, ορισμένοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στον διάδρομο, παρά τους κινδύνους που συνεπάγεται η ένταση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Η περίπτωση του τάνκερ της Dynacom θεωρείται χαρακτηριστική των περιορισμένων κινήσεων που συνεχίζονται στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο αντιμετωπίζει αυξημένη αβεβαιότητα.

Capital.gr