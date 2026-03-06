Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής βρίσκεται ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, καθώς – σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των Financial Times – οι εταιρείες του συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο που μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο έχει περιοριστεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα περιγράφει τη στρατηγική του ως μια τολμηρή επιχειρηματική επιλογή σε μια από τις πιο επικίνδυνες συγκυρίες για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς οι περισσότεροι πλοιοκτήτες αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή λόγω των απειλών και των επιθέσεων που έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με ναυλομεσίτες που επικαλούνται οι Financial Times, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers συνεχίζει να εκτελεί δρομολόγια στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της αγοράς.

«Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν παγώσει τις διελεύσεις μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Υπάρχουν όμως μερικοί “κουρσάροι” που είναι πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο», ανέφερε ναυλομεσίτης.

Τα τεράστια ναύλα και οι κίνδυνοι

Το οικονομικό κίνητρο πίσω από τις κινήσεις αυτές είναι τα εκρηκτικά ναύλα που καταγράφονται στην αγορά δεξαμενόπλοιων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό τιμολόγησης Argus Media, ένα δεξαμενόπλοιο τύπου VLCC (Very Large Crude Carrier) που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ προς την Κίνα μπορεί να αποφέρει περίπου 500.000 δολάρια ημερησίως, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος της πρόσθετης ασφάλισης πολεμικού κινδύνου.

Ωστόσο, η δραστηριότητα αυτή συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους. Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα επιτεθεί σε πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν την περιοχή και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τουλάχιστον εννέα εμπορικά πλοία έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ έχουν καταγραφεί απώλειες ναυτικών.

Παράλληλα, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι πλοία της Dynacom απενεργοποιούν τους πομποδέκτες εντοπισμού κατά τη διέλευση από τα Στενά, μειώνοντας έτσι την ορατότητα των κινήσεών τους.

Ένας από τους ισχυρότερους εφοπλιστές

Οι Financial Times περιγράφουν τον Γιώργο Προκοπίου ως μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ναυτιλίας.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1946, έχει δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως. Οι τρεις εταιρείες του διαχειρίζονται σήμερα περισσότερα από 150 πλοία, ενώ περίπου 85 ακόμη βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Ο στόλος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, bulk carriers και LNG carriers, ενώ ο όμιλος έχει επεκταθεί και σε δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

Αντιδράσεις για μεταφορά ρωσικού πετρελαίου

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι η Dynacom έχει δεχθεί κριτική για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία έχει μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τον τελευταίο χρόνο, αν και – όπως σημειώνεται – οι δραστηριότητές της πραγματοποιήθηκαν εντός των διεθνών κανονισμών και των πλαφόν τιμών.

Η φιλοσοφία του ρίσκου

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Έλληνα εφοπλιστή συνοψίζεται σε μια χαρακτηριστική φράση που είχε διατυπώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του:

«Αν δεν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις ρίσκο, δεν ανήκεις στη ναυτιλία. Αν δεν θέλεις τους κινδύνους, αγοράζεις αμερικανικά ομόλογα».

Κατά τους αναλυτές της ναυτιλίας, αυτή η προσέγγιση εξηγεί γιατί ο Προκοπίου συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων πλοιοκτητών που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε ζώνες υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι κρίσεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Capital.gr