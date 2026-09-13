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Με την εκλογή ενός νέου ανθρώπου στην ηγεσία της ΕΔΕΚ, το κόμμα έχει ήδη γυρίσει σελίδα, διαμηνύει η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, η οποία ξεδιπλώνει το όραμα της για την νέα μέρα στο κόμμα. Δηλώνει πώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια των αποκλεισμών και πώς όλοι όσοι μοιράζονται τις αρχές και αξίες για ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό και ανοικτό προς την κοινωνία κόμμα, μπορούν να χωρέσουν στη νέα ΕΔΕΚ.

Τονίζει μάλιστα νόημα πως θέλει μία ΕΔΕΚ που θα σταματήσει να μιλά για διαγραφές και θα αρχίσει να μιλά ξανά πολιτικά. Η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, σημειώνει πώς έχει ξεκινήσει η επαναπροσέγγιση με τη βάση του κόμματος και ευρύτερα την κοινωνία και ότι το κόμμα έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του σε όσους απομακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μιλά ακόμα για τη σχέση της ΕΔΕΚ με την Κυβέρνηση, το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα του κόμματος και δηλώνει πώς το κόμμα είναι ανοικτό για διάλογο με όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, ενώ ξεκαθαρίζει πώς δεν τίθεται θέμα συνένωσης της ΕΔΕΚ με το ΔΗΚΟ,

– Μπορεί η ΕΔΕΚ να γυρίσει σελίδα και να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος; Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνετε ως νέα πρόεδρος του κόμματος;

Με την εκλογή ενός νέου ανθρώπου στην ηγεσία της ΕΔΕΚ, το κόμμα έχει ήδη γυρίσει σελίδα. Η εκλογή αυτή αποτελεί σαφή εντολή για αλλαγή, ενότητα και μια νέα αρχή.

Από τις πρώτες προτεραιότητες είναι να επιστρέψουν όλα τα μέλη στις τάξεις της ΕΔΕΚ και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο του κόμματος. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε στην οικονομική εξυγίανση και στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της ΕΔΕΚ, αφού προηγουμένως αποκτήσουμε πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα της οργανωτικής και οικονομικής κατάστασης του κόμματος.

Εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου, καθώς και η προετοιμασία του καταστατικού και του εκλογικού συνεδρίου, με ουσιαστική συμμετοχή της κομματικής βάσης. Θέλουμε τα μέλη να έχουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις και στην πορεία της ΕΔΕΚ.

Την ίδια στιγμή, θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε την ΕΔΕΚ προς όλους όσοι απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και προς νέους ανθρώπους και την κοινωνία ευρύτερα. Η ΕΔΕΚ πρέπει να είναι ένα κόμμα ανοικτό, σύγχρονο και κοντά στους πολίτες. Ήδη έχει ξεκινήσει η επαναπροσέγγιση της βάσης και οργανώνονται συναντήσεις σε παγκύπριο επίπεδο. Θέλουμε να ακούσουμε τα μέλη, να καταγράψουμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και, μαζί τους, να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ. Αυτός είναι ο δρόμος για να κλείσουμε τις πληγές του παρελθόντος και να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά.

– Θα έχετε επαφές με παλιά ή διαγραμμένα στελέχη της ΕΔΕΚ για επάνοδο στο κόμμα;

– Στη νέα μέρα της ΕΔΕΚ χωρούν όλοι όσοι μοιράζονται τις αρχές και τις αξίες μας, είναι έντιμοι, καθαροί, σέβονται τη δημοκρατία και θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς. Θα κάνουμε ένα ειλικρινές άνοιγμα προς όσους απομακρύνθηκαν ή απογοητεύτηκαν και μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια για μια νέα αρχή. Όσοι αποδέχονται τις συλλογικές αποφάσεις και θέλουν να συμβάλουν στη νέα πορεία του κόμματος, είναι ευπρόσδεκτοι.

Η ΕΔΕΚ, ιδιαίτερα σήμερα που βρίσκεται εκτός Βουλής, δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει κανέναν εκτός. Θέλω μια ΕΔΕΚ που θα σταματήσει να μιλά για διαγραφές και θα αρχίσει ξανά να μιλά πολιτικά, να παρεμβαίνει και να δίνει λύσεις.

Η επανένωση και το άνοιγμα της ΕΔΕΚ προς την κοινωνία δεν είναι απλώς ένας συμβολισμός. Είναι πολιτική ανάγκη.

– Ποιο είναι το ιδεολογικό στίγμα που θέλετε να δώσετε στην ΕΔΕΚ; Πολλοί λένε ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Συμφωνείτε με αυτό;

-Η ΕΔΕΚ οφείλει να ανακτήσει την καθαρή και αυτόνομη πολιτική της ταυτότητα, με βάση το όραμα και την ιδεολογία του ιδρυτή της, Βάσου Λυσσαρίδη. Θέλω μια ΕΔΕΚ σύγχρονη και πατριωτική, με επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και μια σταθερή και αξιόπιστη οικονομία. Μια ΕΔΕΚ που θα προτείνει προοδευτικές λύσεις και θα μιλά με καθαρό λόγο για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου.

Η ΕΔΕΚ χρειάζεται στην Κύπρο όχι για να κοιτάζει το παρελθόν, αλλά για να διαμορφώνει το μέλλον. Για χρόνια ήταν μια καθαρή πατριωτική φωνή που προλάβαινε τις εξελίξεις και επηρέαζε την πορεία των πραγμάτων. Αυτή την ΕΔΕΚ θέλω να ξαναδώ. Μια ΕΔΕΚ που θα πρωταγωνιστεί και θα έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις. Η ΕΔΕΚ έχει χρέος προς τον τόπο να μιλήσει ξανά πολιτικά.

– Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τι συζητήσατε; Πώς βλέπετε τη σχέση ΕΔΕΚ Κυβέρνησης; Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσετε;

– Η στήριξη της ΕΔΕΚ προς την κυβέρνηση είναι συνεδριακή απόφαση την οποία σέβομαι απόλυτα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: διακριτή πολιτική ταυτότητα, αυτονομία, ισοτιμία και αλληλοσεβασμός. Ασφαλώς, το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ έμεινε εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μας ικανοποιεί. Η πολιτική όμως κρίνεται από το εάν ένα κόμμα μπορεί να ωφέλιμο για τον τόπο και την κοινωνία. Η στήριξη σε συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές δεν σημαίνει ταύτιση σε όλα.

Εκεί που συμφωνούμε, θα συνεργαζόμαστε και θα συμβάλλουμε εποικοδομητικά. Εκεί που διαφωνούμε, θα εκφράζουμε τη διαφωνία μας υπεύθυνα.Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, θα ζητήσουμε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και θα καταθέσουμε τις δικές μας ανησυχίες και πολιτικές προτεραιότητες. Η θέση της ΕΔΕΚ παραμένει καθαρή. Θέλουμε συνεργασία όπου υπάρχει κοινός τόπος, χωρίς να απεμπολούμε την πολιτική μας ταυτότητα.

– Ο γγ του ΑΚΕΛ αφήνει να νοηθεί ότι χτίζει γέφυρες συνεργασίες μαζί σας για τις προεδρικές εκλογές. Είναι ανοικτή η ΕΔΕΚ σε συζητήσεις;

– Η ΕΔΕΚ είναι ανοιχτή σε συζητήσεις με όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. Δεν αποκλείουμε συνεργασίες με κανέναν καθώς βρισκόμαστε σε αρχικά στάδια, με εξαίρεση κομματα που τοποθετούνται ιδεολογικα σε αντίθετα άκρα από τις αρχές μας.Αυτό είναι μια απόφαση που θα ληφθεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Για εμάς, οι όποιες συνεργασίες πρέπει να στηρίζονται στην σοσιαλιστική και δημοκρατική πολιτική της ΕΔΕΚ. Θέλουμε συνεργασίες μέσα από τις οποίες η ΕΔΕΚ αντιμετωπίζεται ισότιμα. Η ΕΔΕΚ θα παραμείνει πολιτικά ανεξάρτητη, αλλά θα είναι πάντοτε ανοιχτή στον διάλογο και σε συνεργασίες που υπηρετούν το καλό της κοινωνίας.

– Για την πρωτοβουλία του ΔΗΚΟ για διάλογο με στόχο τη συνένωση ή τη συνεργασία των κομμάτων του Κέντρου;

– Δεν τίθεται θέμα συνένωσης της ΕΔΕΚ με το ΔΗΚΟ και τέτοιου είδους συζητήσεις δεν γίνονται στις τάξεις της ΕΔΕΚ.

Η ΕΔΕΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, με πλούσια και διαχρονική προσφορά στον τόπο. Έχει τη δική της ξεχωριστή πολιτική ταυτότητα, το δικό της στίγμα και πορεύεται αυτόνομα, λαμβάνοντας τις δικές της αποφάσεις. Μπορούμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε όπου υπάρχει κοινό έδαφος, αλλά η ΕΔΕΚ θα παραμείνει ΕΔΕΚ, με την αυτονομία και τη δική της ξεχωριστή πολιτική ταυτότητα.

Οι καταστατικές αποφάσεις θα εφαρμοστούν άμεσα

– Ο πρώτος μεγάλος σταθμός είναι το καταστατικό συνέδριο. Θα καταθέσετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις; Ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του συνεδρίου και πόσο μπορούν οι όποιες αποφάσεις να εφαρμοστούν άμεσα στο εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου;

– Οι συζητήσεις για την τροχοδρόμηση των διαδικασιών για τα συνέδριά μας έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Καταστατικό Συνέδριο είναι ένας σημαντικός σταθμός, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ασάφειες και να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας για την ΕΔΕΚ.

Η αναθεώρηση του Καταστατικού θα κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον, στην αποκέντρωση των εξουσιών και τη μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων στα μέλη και στα συλλογικά όργανα, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική λειτουργία και η συμμετοχή τους.

Δεύτερον, στην κατάργηση προνοιών που αποκλείουν ή περιορίζουν τη συμμετοχή, ώστε η ΕΔΕΚ να είναι ένα κόμμα ανοικτό και πραγματικά συμμετοχικό.

Οι αποφάσεις που θα λάβουν τα μέλη θα εφαρμοστούν άμεσα, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και το νέο Καταστατικό. Η βάση έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αυτό είναι και το βασικό διακύβευμα: μια ΕΔΕΚ πιο δημοκρατική, πιο ανοικτή και πιο κοντά στα μέλη και την κοινωνία.

Το οικονομικό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και χωρίς ωραιοποιήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι πρώτα να γνωρίζεις την πραγματική του έκταση. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε και αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.

Υπάρχει ήδη ένα γενικό πλάνο οικονομικής ενίσχυσης και βιωσιμότητας του κόμματος, ενώ καταγράφουμε τις επιλογές και τις λύσεις που έχουμε μπροστά μας. Με την πλήρη εικόνα των δεδομένων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις σωστές αποφάσεις και να εφαρμόσουμε ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο.

Στόχος μας είναι μια οικονομικά υγιής και βιώσιμη ΕΔΕΚ, που θα μπορεί να λειτουργεί με διαφάνεια, συνέπεια και αυτονομία.