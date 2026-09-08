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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βάσος Φτωχόπουλος, συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης, που είχε έντονη παρουσία στα γράμματα, τον πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο.

Γεννημένος το 1950 στην κατεχόμενη σήμερα Αιγιαλούσα της Καρπασίας, έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Κύπρο, προτού η οικογένειά του μετακινηθεί στο Λονδίνο. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέπτυξε πολιτική και κοινωνική δράση. Το Κυπριακό παρέμεινε σε όλη τη διαδρομή του σταθερός άξονας της σκέψης και των δημόσιων παρεμβάσεών του.

Η παρουσία του στον χώρο των γραμμάτων συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις εκδόσεις «Αιγαίον», μέσα από τις οποίες ανέπτυξε εκδοτική δραστηριότητα. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, διατηρώντας ενεργή παρουσία στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Για πολλά χρόνια ήταν επίσης ιδιοκτήτης της ομώνυμης ταβέρνας στη Λευκωσία, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πνευματικής ζωής.

Μέσα από τα κείμενα, τις εκδόσεις και τις δημόσιες παρεμβάσεις του διατύπωνε με ευθύτητα τις θέσεις του για το Κυπριακό, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα της Κύπρου, ζητήματα που κατείχαν κεντρική θέση στη δημόσια παρουσία του.

Ο Βάσος Φτωχόπουλος αφήνει πίσω του μια πολυσχιδή διαδρομή, που εκτείνεται από τις εκδόσεις και τη συγγραφή μέχρι τη σκηνοθεσία, τον πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο.

Αυτοβιογραφούμενος

Σε βιογραφικό του που δημοσίευσε ο ίδιος με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Στη μάνα, μάνα μου θα πάω» (Αιγαίον/ Κουκκίδα, 2020), αναφέρεται: «Ο Βάσος Πτωχόπουλλος γεννήθηκε στη Γιαλούσα το 1950 -λίγους μήνες μετά το Ενωτικό Δημοψήφισμα- και θέλει να πεθάνει εκεί. Δυστυχώς, μάλλον κάπου αλλού θα αφήσει τα κόκαλά του, μιας και η Γιαλούσα είναι κατεχόμενη από τους Τούρκους. Ζει στην ξενιτειά της Λευκωσίας. Δεν εργάζεται και απολαμβάνει τα 432 ευρώ της σύνταξής του. Είναι τσιμπημένος με 2-3 νοσοκόμες του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, δεν έχει όμως παιδιά».

Συλλυπητήρια από το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Τη βαθιά του θλίψη εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού για την απώλεια του Βάσου Φτωχόπουλου «μιας ξεχωριστής και πολυσχιδούς προσωπικότητας των ελληνικών Γραμμάτων και του Πολιτισμού». όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση που απευθύνεται στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του.

Το Υφυπουργείο τον αναφέρει ως συγγραφέα, σκηνοθέτη, εκδότη και ενεργό άνθρωπο του δημόσιου διαλόγου. Με τις εκδόσεις «Αιγαίον» συνέβαλε για δεκαετίες στην πνευματική ζωή του τόπου, δίνοντας χώρο σε συγγραφείς και έργα και δημιουργώντας παράλληλα έναν ιδιαίτερο χώρο συνάντησης ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών. Παράλληλα, μέσα από τη συγγραφική και θεατρική του δραστηριότητα άφησε το δικό του αποτύπωμα στον σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου.

«Η αυθεντική παρουσία του χαρακτηριζόταν από δημιουργικότητα, δυναμική προσωπικότητα και ενεργό συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου και του ελληνισμού, ενώ ο αντικατοχικός αγώνας και η ιδιαίτερη σχέση του με τον τόπο καταγωγής του αποτέλεσαν σταθερούς άξονες της σκέψης και της δημόσιας παρουσίας του» σημειώνεται καταληκτικά, τονίζοντας ότι η προσφορά του στα Γράμματα και τον Πολιτισμό της Κύπρου θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο και την παρακαταθήκη που αφήνει.

Δείτε την ανάρτηση του καφεαναγνωστηρίου «Το Έρμα»: