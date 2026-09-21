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Δέκα λιοντάρια βρέθηκαν νεκρά στην προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής Νγκορονγκόρο της Τανζανίας, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης.

«Η Αρχή της Προστατευόμενης Περιοχής Νγκορονγκόρο (NCAA) με λύπη ενημερώνει το κοινό ότι δέκα λιοντάρια βρέθηκαν νεκρά στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή Ντούτου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα ζώα ενδέχεται να πέθαναν μετά την κατανάλωση δηλητηριασμένης ουσίας. Ειδικοί διεξάγουν έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και να εντοπιστούν τυχόν υπεύθυνοι.

Η περιοχή αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο έντασης μεταξύ των Αρχών και τοπικών νομαδικών κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση της Τανζανίας υποστηρίζει ότι η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή περιορίζει σταδιακά τον ζωτικό χώρο της άγριας πανίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι κάτοικοι του Νγκορονγκόρο αυξήθηκαν από περίπου 8.000 το 1959 σε περισσότερους από 100.000 σήμερα.

Η UNESCO αναφέρει ότι στην προστατευόμενη περιοχή ζουν περίπου 25.000 μεγάλα ζώα, ενώ εκεί καταγράφεται μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις λιονταριών στον κόσμο.

Το περιστατικό στην Τανζανία έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο τουλάχιστον 20 ελεφάντων στο οικοσύστημα Αμποσέλι της Κένυας, κοντά στα σύνορα με την Τανζανία. Από τον Ιούνιο, οι ελέφαντες βρέθηκαν νεκροί με ενδείξεις δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα, χωρίς ωστόσο οι Αρχές να έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Protothema.gr