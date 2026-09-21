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Την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €146.000 για την αναβάθμιση του συστήματος φωτοεπισήμανσης «Photo Radar List» συζήτησε τη Δευτέρα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με στόχο να δοθεί στην Αστυνομία η δυνατότητα να επιδίδει στα οδοφράγματα εξώδικα πρόστιμα που εκκρεμούν για τουρκοκυπριακά οχήματα.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, η οποία συζήτησε την αποδέσμευση του κονδυλίου για αναβάθμιση του συστήματος, εκκρεμούν ανεπίδοτα περίπου 16.000 εξώδικα πρόστιμα που αφορούν τέτοια οχήματα.

Κατά τη συζήτηση, τέθηκαν από μέλη της Επιτροπής πολλές ερωτήσεις και ζητήθηκαν διευκρινίσεις τόσο για το αίτημα αποδέσμευσης του κονδυλίου όσο και για την γενικότερη λειτουργία του συστήματος.

Τελικά, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχιστεί η συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι «η επιμονή της Κυβέρνησης και της Αστυνομίας να αποδεσμευτεί το κονδύλι για το Photo Radar List δεν είναι ανάλογη με τη σπουδή που θα έπρεπε να δείχνει για να αιτιολογήσει στις τρεις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής τι έχει κάνει μέχρι σήμερα και η εταιρεία, αλλά και η Αστυνομία για να καταφέρουν να επιδώσουν τα ανεπίδοτα εξώδικα, καθώς και αν η εταιρεία τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις».

«Αυτή τη στιγμή καλείται η Βουλή να αποδεσμεύσει ένα κονδύλι περίπου 150.000 ευρώ για να πληρωθεί στην εταιρεία για να δημιουργήσει ένα καινούργιο λογισμικό για να μπορεί να επιδίδει στα οδοφράγματα ανεπίδοτα εξώδικα», πρόσθεσε.

Ανέφερε, όμως, ότι «πριν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο θα πρέπει κάποιος να έρθει σε μία αποτίμηση του τι έγινε μέχρι σήμερα και να μας εξηγήσει τους λόγους που δεν επιδίδονται, πέραν από τον γνωστό λόγο ότι πλέον έμαθαν κάποιοι επιτήδειοι το κόλπο και δεν πηγαίνουν στα ταχυδρομεία».

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να προσπαθήσει ακόμα δύο φορές με ιδιώτη επιδότη να επιδώσει τα εξώδικα.

Ο κ. Πασιουρτίδης είπε ότι θεωρεί αδιανόητο «δεκάδες χιλιάδες εξώδικα να προσπάθησαν επιδότες στην Κύπρο να τα επιδώσουν και να μην βρήκαν τους παραβάτες» και πρόσθεσε ότι «μνημείο καθυστέρησης αποτελεί και το ότι εδώ και 3-4 χρόνια τροποποιητικό νομοσχέδιο για εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης εκκρεμεί στα Υπουργεία και στη Νομική Υπηρεσία».

«Τόσο πολύ βιάζεται το κράτος να επιδώσει που ακόμα δεν κατάφερε 4 χρόνια να κλείσει τα κενά της νομοθεσίας και να φέρει άλλους τρόπους επίδοσης», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι «το παιχνίδι του να συμμετέχουμε στην φοροεισπρακτική πολιτική των καμερών θα το παίξει και η Βουλή, τότε τουλάχιστον εμείς ως κόμμα δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία». Πρόσθεσε πως «αν δεν δικαιολογήσουν επαρκώς κάθε αίτημα αναφορικά με τις κάμερες, δεν πρόκειται να εγκρίνεται και είναι στη δική τους αρμοδιότητα – των κυβερνώντων και της εταιρείας – να έρθουν να μας πείσουν ότι έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις να επιδώσουν και δεν τα κατάφεραν».

«Να μην πιστεύουν ότι κάθε φορά που θα έρχονται στη Βουλή για να εγκρίνονται κονδύλια για τις κάμερες θα τα παίρνουν», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν το θέμα αφορά μόνο τους Τουρκοκύπριους, ο κ. Πασιουρτίδης είπε ότι αυτό ξεκίνησε για όλους – και για να επιδίδονται εξώδικα στα αεροδρόμια και στα λιμάνια – «υπαναχώρησε το κράτος και η κυβέρνηση όταν αντιλήφθηκε τα νομικά προβλήματα προτάσσοντας το θέμα της Σένγκεν, μετά ξεκίνησε να επιδίδει στα οδοφράγματα και στους αστυνομικούς σταθμούς και σήμερα μας λέει ότι η εταιρεία έχει ήδη κάνει το λογισμικό, περιορίζοντας την επίδοση των εξωδίκων στους Τουρκοκύπριους, χωρίς ακόμα να μας εξηγήσουν πως δεν μπορούν να επιδώσουν τους Τουρκοκύπριους, αφού ξέρουμε κάθε φορά που γράφει η κάμερα ποια πινακίδα είναι εκείνη που καταγγέλθηκε».

«Προσπαθεί η Κυβέρνηση να έρθει να καλύψει τη δική της ανεπάρκεια που άφησε τέσσερα χρόνια 180.000 ανεπίδοτα εξώδικα, χωρίς να έρθει εγκαίρως να εντοπίσει τα κενά και τα προβλήματα και να φέρει διορθωτικά μέτρα», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, είπε ότι το κονδύλι είχε δεσμευτεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προφανώς για πολύ συγκεκριμένους λόγους και πρόσθεσε πως «σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουμε λάβει σήμερα από τους εκπροσώπους της Αστυνομίας δεν φαίνεται τουλάχιστον να ξεκαθαρίζει το όλο σκηνικό».

Ανέφερε ότι στη συνεδρία θα ήταν καλό να είχαν καλεστεί και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών και πρόσθεσε πως θα συνεχιστεί η συζήτηση του θέματος σε μία επόμενη συνεδρία στην παρουσία και των εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών.

Ο κ. Πελεκάνος είπε ότι το ζήτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί όταν η Βουλή δεσμεύει έναν κονδύλι να προχωρούν οι διαδικασίες και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ολοκληρώσει την παραγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού.

Είπε ακόμη ότι αυτά τα τουρκοκυπριακά οχήματα «έχουν εισαχθεί παράνομα στη χώρα μας, έχουν εκτελωνιστεί από παράνομα τελωνεία, κυκλοφορούν στις ελεύθερες περιοχές χωρίς κανένας να γνωρίζει την ακαταλληλότητά τους και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο ως ΕΛΑΜ θα εξετάσουμε, καταθέτοντας αυτεπάγγελτο θέμα στην αρμόδια Επιτροπή».

Σε σχέση γενικότερα με το σύστημα, ο κ. Πελεκάνος είπε ότι «δεν φαίνεται να αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα» και πρόσθεσε ότι αυτό συνάγεται από «τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται σε σχέση με τα δυστυχήματα αλλά και τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην πατρίδα μας».

«Τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν απλά χειροτερεύουν, και πάγια θέση του ΕΛΑΜ είναι πως δεν θα πρέπει να επιλέγουμε φόρο εισπρακτικού τύπου μεθόδους, όπως είναι οι κάμερες για να ρυθμίσουμε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία και στη δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, είπε ότι «αναλώσαμε δύο ώρες σήμερα στη Βουλή και δεν καταλάβαμε για ποιο θέμαμιλούσαμε» και πρόσθεσε πως το πρόβλημα που προσπαθούσαν να τοους εξηγήσουν είναι πώς να ταυτοποιήσουν Τουρκοκύπριους με τα αυτοκίνητα τους για να τους επιδώσουν τα εξώδικα.

«Ένα θέμα που μπορεί να λυθεί τεχνικά και με συγκεκριμένες διαδικασίες», ανέφερε και πρόσθεσε πως δεν κατάλαβαν «πώς θα λυθεί τεχνικά, ούτε με ποιες διαδικασίες».

Ο κ. Λαούρης είπε ότι ζήτησε να «καταγράψουν τις διαδικασίες», ενώ ανέφερε ότι επειδή είναι προγραμματιστής υπολογιστών για 30 χρόνια και διαθέτει και εταιρεία, «το κόστος αυτού που θέλουν να κάνουν είναι μερικές εκατοντάδες ευρώ και ζητούν πάνω από 100.000 ευρώ».

«Είναι εξωφρενικά τα νούμερα για τα οποία μιλούμε για να κάνεις μία επικοινωνία μεταξύ δύο βάσεων δεδομένων για να μπορέσουν να συνομιλήσουν και να ταυτοποιήσουν ένα άτομο με έναν αριθμό και έναν εξώδικο», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «ακόμα ένα εξωφρενικό» είναι ότι στην Επιτροπή αναφέρθηκε πως υπάρχει μία ιστοσελίδα για τα εξώδικα και πρόσθεσε πως κατά τη συνεδρία μετέβη και ο ίδιος στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και «ανακάλυψα ότι έχω και εγώ έναν εξώδικο με το αυτοκίνητο μου πριν 5-6 μήνες, αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος ούτε να μάθω πού είναι το εξώδικό, ούτε να το πληρώσω».

ΚΥΠΕ