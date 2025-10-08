Ένα σημαντικό ποσό προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Αστυνομίας για το 2026 σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης και την επερχόμενη λειτουργία/εφαρμογή του PhotoRadar List και της λίστας για τα τ/κ οχήματα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, προβλέπεται ποσό ύψους €6.489.078 για το σύστημα με τις κάμερες, αλλά και το λογισμικό που θα αφορά τη λίστα για όσους εκκρεμούν εξώδικα, αλλά και για ειδική λίστα που αφορά τ/κ οχήματα που καταγγέλθηκαν από το σύστημα. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τέτοια λίστα με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται όσοι Τ/κ καταγγέλθηκαν από κάμερες και να εκκρεμούν δεκάδες εξώδικα απλήρωτα.

Παράλληλα, όσον αφορά στην Αστυνομία, στον προϋπολογισμό του ’26 προβλέπονται μεταξύ άλλων, η έγκριση πιστώσεων, ύψους €2.750.000, για τη δημιουργία ελικοδρομίου στην περιοχή της Σολέας, €400.000 για την ολοκλήρωση του Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς, €1.190.000 για τη δημιουργία νέας υποδομής για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, €970.000 για την ανέγερση ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, €90.000 για την ανέγερση κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, €60.000 για την ανέγερση κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου και €300.000 για τη δημιουργία κρατητηρίων για ανήλικους στη Μεννόγεια.

Προβλέπεται επίσης ποσό €1.080.000 για την αγορά υπηρεσιών για παροχή και διαχείριση χώρου κράτησης παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο με βάση του περί παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο, ο οποίος αναμένεται ότι θα λειτουργήσει εντός του 2026 στη Μεννόγεια. Κονδύλι ύψους €560.000 προνοείται για την αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, η οποία θα στοχεύει στην παροχή ευκαιρίας στους παραβάτες τροχαίας να αναπτύξουν θετική οδική στάση και συμπεριφορά κατά τη διακίνησή τους στο οδικό δίκτυο.

Επίσης, το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού – Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας ζητεί την έγκριση ποσού €18.000 για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/επικοινωνιολόγου που θα συνδράμει στην υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αστυνομίας, με στόχο την ορθή προβολή του έργου της και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της εικόνας της, ως επίσης στην πιο αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων κρίσεως και σοβαρών υποθέσεων/συμβάντων).

Φυλακές και κινητά

Σχετικά με τις Κεντρικές Φυλακές, προβλέπονται πιστώσεις ύψους €2.500.000 που προορίζονται να καλύψουν μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ως εξής:

• Αγορά και αναβάθμιση συστήματος παρακολούθησης κατοίκων περιορισμού (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).

• Αγορά φορητής ακτινοδιαγνωστικής μηχανής για σκοπούς έρευνας σε κελιά και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

• Αγορά συστήματος εντοπισμού και απενεργοποίησης Drone.

• Αγορά και τοποθέτηση νέου συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

• Εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων.

• Ηλεκτρονικό μετακινούμενο μηχάνημα εντοπισμού κινητών τηλεφώνων.

• Αψίδα ελέγχου σώματος.

• Δύο κλειδωθήκες ασφαλείας με ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλισης.

Όσον αφορά στις κτηριακές εγκαταστάσεις προβλέπονται στον νέο προϋπολογισμό, σημαντικές πιστώσεις, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση νέας κλειστής φυλακής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.257.000 που προορίζονται να καλύψουν τη νέα κλειστή φυλακή, χωρητικότητας 360 ατόμων, τη δημιουργία γηπέδου futsal για τη νέα Ανοικτή Φυλακή, το γήπεδο καλαθόσφαιρας κρατουμένων για τη νέα Ανοικτή Φυλακή και την ασφαλτόστρωση της έπαυλης – Σχολής.