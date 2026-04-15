Αναρρώνει στην οικία του ο οδηγός λεωφορείου, ο οποίος είχε δεχτεί επίθεση από επιβάτη το βράδυ της Κυριακής, αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Χαράλαμπος Αυγουστή, σημειώνοντας ότι οι οδηγοί λεωφορείων είναι «ανάστατοι» λόγω του περιστατικού.

Είπε ακόμη ότι θα καλέσουν όλες τις εταιρείες και τους αρμόδιους φορείς σε σύσκεψη, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν συναντήσεις με τα μέλη τους, στις τοπικές επιτροπές και συνελεύσεις και θα λάβουν μέτρα αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις για τοποθέτηση προστατευτικών κουβουκλίων στα λεωφορεία και κουμπιού κινδύνου, λειτουργία καμερών στα οχήματα όλων των εταιρειών και περισσότερη αστυνόμευση σε κάποια σημεία.

Ερωτηθείς σχετικά με την κατάσταση υγείας του οδηγού, ο κ. Αυγουστή είπε ότι έλαβε εξιτήριο την Τετάρτη και ότι είναι στην οικία του, αφού έλαβε αναρρωτική άδεια ενός μηνός.

Σημείωσε ότι ο δράστης φαίνεται να έχει ταυτοποιηθεί, αφού λειτουργούσαν κάμερες στο λεωφορείο και είπε ότι θα προσπαθήσουν να συλληφθεί το συγκεκριμένο άτομο, γιατί «είναι ένα μήνυμα. Διότι αν δεν συλληφθεί, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση». «Ήταν σοβαρό το χτύπημα, είχε δάγκωμα στο κεφάλι, έχει κάταγμα στο πόδι, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσε», είπε ο κ. Αυγουστή για τον οδηγό, σημειώνοντας ότι επενέβησαν άλλοι επιβάτες και απετράπησαν τα χειρότερα. Σε κάποια φάση, όμως, μπορεί να κινδυνεύσει κάποιος, πρόσθεσε. Αν το κουβούκλιο ήταν εγκατεστημένο, είπε ο κ. Αυγουστή, «δεν είναι πανάκεια, αλλά το συγκεκριμένο δεν θα συνέβαινε».

Ερωτηθείς σε ποια μέτρα προτίθενται να προχωρήσουν, ο κ. Αυγουστή είπε ότι αρχικά, πιθανό να είναι μια στάση εργασίας. «Έχουν αγανακτήσει και οι οδηγοί και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως να λάβουμε και κάποια μέτρα, προειδοποιητικά αρχικά και στη συνέχεια, αν δεν δούμε φως στο τούνελ, δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε, γιατί πράγματι τις τελευταίες δύο μέρες που βγήκε αυτό το θέμα στην επιφάνεια, οι οδηγοί είναι ανάστατοι».

«Δεν μπορώ να σας πω ότι θα ληφθούν άμεσα. Αλλά σε κάποια φάση αν δεν εισακουστούμε, θα προχωρήσουν σε κάποια μέτρα, γιατί στο τέλος, θα έχουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό και θα είμαστε μετά Χριστόν προφήτες, και θα τρέχουμε να λάβουμε μέτρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγουστή υπάρχουν κουβούκλια σε τέσσερα ηλεκτρικά λεωφορεία της Λευκωσίας, τα οποία είναι «καλής ποιότητας και αποτρεπτικά». Είπε ακόμη ότι η χρήση καμερών σε λεωφορεία βοήθησε στην εξιχνίαση δύο-τριών περιπτώσεων και με ατυχήματα και με άλλα περιστατικά στη Λευκωσία.

Αναφέρθηκε και στην ανάγκη μετακίνησης των παλαιών στάσεων λεωφορείων, σημειώνοντας ότι υπάρχει σύγχυση στο θέμα αυτό και οι οδηγοί δέχονται παράπονα από επιβάτες, όταν δεν σταματούν στις παλιές στάσεις. Σύμφωνα με τον κ. Αυγουστή το περιστατικό της Κυριακής, αν και ξεκίνησε με άλλο ζήτημα, ο φερόμενος ως δράστης αντέδρασε και στο ότι δεν σταμάτησε ο οδηγός σε μια στάση, που δεν υφίσταται πια.

«Οι καινούργιες έχουν εγκατασταθεί, οι παλιές στάσεις έμειναν, πρέπει να μετακινηθούν, διότι δημιουργούν πολλά θέματα με τους επιβάτες, οι οποίοι έμαθαν να κατεβαίνουν στις παλιές. Κάποιοι δεν έχουν υπομονή, και δημιουργούνται προβλήματα», είπε ο κ. Αυγουστή.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγουστή, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συμβεί καμιά δεκαριά σοβαρά περιστατικά, σε όλες τις επαρχίες, αλλά ακόμη δεν φαίνεται να έχουν πειστεί οι εταιρείες για την αναγκαιότητα του κουβουκλίου.

Ανέφερε ακόμη ότι εκεί που υπάρχει πολύς κόσμος, στους κεντρικούς σταθμούς, συμβαίνουν και λεκτικά περιστατικά μεταξύ των επιβατών που δεν καταλήγουν σε βιαιοπραγίες. Σημείωσε ότι πριν λίγες ημέρες, υπήρξε ένα περιστατικό μεταξύ επιβατών, στον σταθμό στο Άγαλμα Σολωμού στη Λευκωσία και οι επιβάτες κατέβηκαν από το όχημα πριν να φτάσει η Αστυνομία την οποία κάλεσε ο οδηγός. Όπως ανέφερε, ο οδηγός δεν διέτρεξε κάποιο κίνδυνο, αλλά ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα είναι έτσι τα πράγματα.

Σημείωσε ακόμη ότι αν υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση σε κάποια σημεία σε όλες τις επαρχίες που έχουν επιστήσει την προσοχή ότι συμβαίνουν συχνότερα επεισόδια, αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά.

Είπε ακόμη ότι οι ελεγκτές των εταιρειών δεν έχουν καμία δικαιοδοσία από τον νόμο, ακόμα και να ελέγξουν ένα επιβάτη και να τον βρουν χωρίς εισιτήριο, να του επιβάλουν πρόστιμο. Αυτό είπε, είναι ακόμη ένα θέμα που έβαλαν στο τραπέζι.

Ο κ. Αυγουστή αναφέρθηκε και στην προσπάθεια προσέλκυσης οδηγών στο επάγγελμα και σημείωσε ότι τέτοια περιστατικά ίσως αποτρέπουν κόσμο από το να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρθηκε από το γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας σχετικά με το περιστατικό, το βράδυ της Κυριακής, επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου στη Λευκωσία και ο οδηγός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κακώσεις κεφαλής και γόνατος. Σημειώθηκε ότι έχουν τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

ΚΥΠΕ