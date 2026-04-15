Με σοβαρούς τραυματισμούς νοσηλεύεται από το βράδυ της Κυριακής οδηγός λεωφορείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από επιβάτη καθώς εκτελούσε δρομολόγιο στην Αγλαντζιά.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews από τις Αρχές, το θύμα χτυπήθηκε από επιβάτη μέσα στο λεωφορείο, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, με αποτέλεσμα να έχεις κάκωση κεφαλής και γονάτου.

Τα στοιχεία του φερόμενου δράστη έχουν εξακριβωθεί, με την Αστυνομία να αναμένει ιατρικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στην κατάσταση του οδηγού και θα σχηματίζουν το κατηγορητήριο, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.

Η επίθεση στο οδηγό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τη ΣΕΚ να ζητά τη λήψη μέτρων, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών.

Πρόκειται για το δέκατο σοβαρό περιστατικό επίθεσης τα τελευταία δύο χρόνια κατά επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων.

Την επίθεση κατέγραψε σε βίντεο επιβάτης του λεωφορείου, με τις εικόνες από το περιστατικό να προβάλλονται από το ΡΙΚ.