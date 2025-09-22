Η Αστυνομία προχώρησε πριν από λίγο στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 22 και 50 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με υπόθεση επίθεσης εναντίον οδηγού μικρού λεωφορείου, που διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρνακα.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζει επίθεση σε οδηγό από δύο άτομα.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο πρόσωπα, τα οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο επιτίθενται φραστικά στον οδηγό του πίσω οχήματος – βαν.

Στη συνέχεια, ο ένας τον χτυπά στο πρόσωπο. Ακολούθως, ο οδηγός κατεβαίνει και προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία τις πινακίδες του οχήματός τους. Σε κάποια στιγμή στέκεται μπροστά από το όχημά τους, με τον άλλο οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα με κίνδυνο να τον παρασύρει.