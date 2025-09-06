Επανέρχεται το θέμα της λίστας με τα εξώδικα από τις κάμερες Τροχαίας για ελέγχους σε αεροδρόμια και οδοφράγματα, μετά από αλλαγές που έγιναν από τη διαχειρίστρια εταιρεία του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Η λίστα γνωστή και ως photoradar list, προωθείται από την Τροχαία ως ένα μέτρο επίλυσης του προβλήματος με τα χιλιάδες ανεπίδοτα εξώδικα που προέρχονται από παραβάσεις οδηγών οι οποίες καταγράφονται είτε από σταθερές, είτε από κινητές κάμερες. Όπως αναφέρθηκε στον «Φ», ο συγκεκριμένος έλεγχος θα επιτρέψει σε μέλη της Αστυνομίας, όταν πολίτης έρχεται σε επαφή μαζί τους, να ελέγξει κατά πόσο εκκρεμεί εναντίον του εξώδικο από τις κάμερες.

Για το θέμα υπήρξε αντίδραση από βουλευτές, όπως υπήρξε και για την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί αρχές του έτους, με την οποία καλούνταν οι πολίτες να ελέγξουν αυτόβουλα στο σύστημα, κατά πόσον είχαν εκκρεμεί εξώδικα και αν ήθελαν να τα πληρώσουν. Μάλιστα προειδοποιούνταν πως μετά τη λήξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος θα άρχιζαν οι ποινικές διώξεις στα Δικαστήρια. Η Αστυνομία θεωρεί ότι με τη photoradar list θα επιλύσει κατά πολύ ένα σοβαρό πρόβλημα με τα εξώδικα που εκκρεμούν, ενώ παράλληλα προωθείται και νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την αποστολή ειδοποίησης σε παραβάτη οδηγό, όχι μόνο μέσω συστημένης επιστολής αλλά και με sms ή με e-mail. Η λίστα με τα εκκρεμεί εξώδικα αφού τύχει έγκρισης από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα υπάρχει σε υπολογιστές στα αεροδρόμια και λιμάνια, καθώς και στα οδοφράγματα και πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα. Στην περίπτωση που ένας πολίτης εμφανιστεί για να αναχωρήσει από την Κύπρο ή να περάσει στα κατεχόμενα, θα ελέγχεται κατά πόσον υπάρχει σε εκκρεμότητα εναντίον του εξώδικο από κάμερες.

Στην περίπτωση που το όνομά του εντοπιστεί στη λίστα, τότε θα του επιδίδεται εκείνη την ώρα ειδοποίηση χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το εξώδικο. Με τον τρόπο αυτό θα επιλυθούν και τα προβλήματα με τους Τουρκοκύπριους, αφού μέχρι τώρα δεν γίνεται έλεγχος στα οδοφράγματα για να φανεί αν κάποιος έχει καταγγελθεί από τις κάμερες, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί δεκάδες χιλιάδες απλήρωτα εξώδικα. Επίσης η λίστα θα υπάρχει σε κάθε αστυνομικό σταθμό, ώστε στην περίπτωση που πολίτης απευθυνθεί στην Αστυνομία για οποιονδήποτε λόγο, να εξετάζεται κατά πόσον έχει απλήρωτα εξώδικα από καταγγελίες καμερών.

Αυτό το διάστημα έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε τα συστήματα της εταιρείας που διαχειρίζεται τη φωτοεπισήμανση, να καταχωρούν τις καταγγελίες στη λίστα και στη συνέχεια να έχει πρόσβαση σε αυτήν η Αστυνομία για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, νοουμένου ότι η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σωστά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εντός Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η χρήση της νοουμένου ότι θα ανάψει το πράσινο φως η Επίτροπος για τα προσωπικά δεδομένα και αφού υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση των πολιτών. Ξεκαθαρίζεται, όταν διαπιστωθεί ότι εναντίον κάποιου προσώπου εκκρεμεί εξώδικο από κάμερες, δεν θα παρεμποδίζεται από του να μεταβεί στον προορισμό του, αλλά απλώς θα του γίνεται επίδοση του εξωδίκου.