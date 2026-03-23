Σοκ προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Το οπτικό υλικό, που δημοσίευσε η New York Post, έχει καταγράψει την «τρελή» πορεία και τη στιγμή που το αεροσκάφος CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα σε πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το πυροσβεστικό όχημα κινείτο προς άλλο σημείο του αεροδρομίου, προκειμένου να συνδράμει σε περιστατικό που αφορούσε διαφορετικό αεροσκάφος, όταν χτυπήθηκε από το Bommbardier. Το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα εντός του αεροδρομίου δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης.

WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport pic.twitter.com/PZcyTSXI15 — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Στα πλάνα φαίνεται το αεροπλάνο της Air Canada να συνεχίζει την πορεία του στον διάδρομο ακόμη και μετά την πρόσκρουση στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο χτυπήθηκε στα πλάγια και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

protothema.gr