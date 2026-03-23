Ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέρνει στο φως τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ηχητικό που δημοσιεύει το Newsweek και καταγράφηκε από το LiveATC.net, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό ακούγεται ένας ελεγκτής να λέει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Σε απάντηση, άλλος ελεγκτής αναφέρει: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Στη συνέχεια ακούγεται η απάντηση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», αποτυπώνοντας το κλίμα έντασης που επικρατούσε μετά το συμβάν.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Νωρίτερα στο ίδιο ηχητικό, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια να διασχίσει τον διάδρομο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την παροχή άδειας, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει επανειλημμένα εντολή στο όχημα να σταματήσει.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα!», ακούγεται να λέει, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση του αεροπλάνου τους, χθες, Κυριακή, το βράδυ, με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα NBC News, CNN και ABC.

Το δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι νεοτέρας μετά το δυστύχημα αυτό.

Το NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι το πυροσβεστικό όχημα ήταν επανδρωμένο από αστυνομικούς. Νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

🚨#BREAKING: Officials have just announced that both the pilot and co-pilot have tragically been confirmed dead following the plane collision with a fire truck at LaGuardia Airport in New York. pic.twitter.com/EXX4JRyNzj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

To αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ’ όπου αναχώρησαν.

🚨#BREAKING: New photos show a close-up of the cockpit severely damaged after a plane collided with a fire truck at LaGuardia Airport, resulting in numerous injuries. Both the pilot and co-pilot are reported to be alive but seriously injured. With the firetruck visible on its pic.twitter.com/9FBI9gZBfd — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα περιστατικό, όταν συγκρούσθηκε με το αεροπλάνο στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.

