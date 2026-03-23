Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα λίγο μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia Airport, αργά το βράδυ της Κυριακής (06:15 ώρα Κύπρου).

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το αεροσκάφος ακινητοποιημένο στον διάδρομο, με συγκεντρωμένο κόσμο γύρω του. Οι εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα, ενώ πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA March 23, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

Σύμφωνα με τη New York Post, τουλάχιστον 4 πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι η σύγκρουση προέκυψε εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στην περιοχή.

Το εν λόγω αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration – TSA), γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις στη λειτουργία τους.

New York’s La Guardia Airport (LGA) is currently closed after an arriving Air Canada Express CRJ-900 collided with a ground vehicle. https://t.co/vZLoZINRbE



A) KLGA

B) 2603230350

C) 2603231800

E) AP CLSD pic.twitter.com/t30pnmVzhK — Flightradar24 (@flightradar24) March 23, 2026

