Έντονη βροχή που σημειώνεται γύρω στις 2:00 το μεσημέρι σε Λεμεσό και Πάφο, επηρεάζει την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα, χιονόπτωση που σημειώνεται στο Τρόοδος, επηρεάζει την κυκλοφορία στα ψηλότερα ορεινά.

Λόγω των βροχών, παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού σε σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, ιδιαίτερα στο ύψος των περιοχών Λεμεσού, Πισσουρίου και Κουκλιών, καθώς και στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Επίσης, λόγω υπερχείλισης χειμάρρου, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την έξοδο Αγίου Σιλά, παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο δρόμος να καταστεί επικίνδυνος και στις δύο κατευθύνσεις.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων είναι περιορισμένη.

Στο Τρόοδος, σημειώνεται χιονόπτωση, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα των δρόμων να είναι ολισθηρό. Ομίχλη που επικρατεί στις περιοχές, καθιστά περιορισμένη την ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων.

Οι δρόμοι στα ψηλότερα ορεινά, από την Πλατεία Τροόδους μέχρι και την κορυφή του Τροόδους, όπως και ο δρόμος Προδρόμου-Τροόδους, είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ή οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω συσσώρευσης χιονιού που καθιστά το οδόστρωμα επικίνδυνα ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματος τους αναμμένα.