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Ταυτοποιήθηκε ο άντρας που εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου στην τουριστική περιοχή της Πύλας, αφού βρέθηκε να επιπλέει αναίσθητος ανάμεσα σε βράχους κυματοθραύστη παραλίας.

Πρόκειται για αλλοδαπό από τρίτη χώρα, ενώ μέσω της πρεσβείας του γίνονται ενέργειες για ενημέρωση των οικείων του.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 12 το μεσημέρι λήφθηκε ενημέρωση για άντρα που εντοπίστηκε αναίσθητος στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο άντρας μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.