Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής όταν στο καφεστιατόριο στο Δασούδι στη Λεμεσό, 49χρονος την ώρα που έπινε καφέ με φίλους, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ναυαγοσώστες, οι οποίοι επί περίπου 45 λεπτά του παρείχαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Καρπα), ενώ χρησιμοποίησαν απινιδωτή τρεις φορές.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ναυαγοσωστών Λουή Πολυκάρπου και Μόνας Κωστή, ο 49χρονος τελικά επανήλθε και παραδόθηκε στο ασθενοφόρο έχοντας τις αισθήσεις του.