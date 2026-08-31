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Έντονα ανησυχούν οι αρχές στην Ταϊλάνδη από την αναμενόμενη άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» στην Πατάγια, αυτή την εβδομάδα.

Αναμένουν μεγάλη έξαρση της πορνείας και του σεξοτουρισμού, από την παρουσία στην περιοχή περίπου πέντε χιλιάδων Αμερικανών ναυτών και πεζοναυτών, που εδώ και 200 ημέρες ήταν σε καθήκον πάνω σε πολεμικά πλοία, για τις ανάγκες της αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters και το ΑΠΕ, το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln θα καταπλεύσει την Τετάρτη στο λιμάνι Λάεμ Τσαμπάνγκ συνοδευόμενο από δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να επιτραπεί σε σχεδόν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες που επιβαίνουν σε αυτό να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις, έπειτα από περισσότερες από 200 ημέρες στη θάλασσα.

Ενόψει της άφιξής του, η αστυνομία έχει προγραμματίσει επιπλέον περιπολίες γύρω από την κεντρική παραλία της Πατάγια και από τη συνοικία με τα νυχτερινά κέντρα για να συγκρατήσει τα φαινόμενα πορνείας. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είναι δύσκολο”, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια Άνεκ Στρατόνγκιο, εξηγώντας ότι οι σεξεργάτες και οι σεξεργάτριες πιθανόν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιους χώρους εν αγνοία των αρχών.

Η πορνεία είναι παράνομη στην Ταϊλάνδη και, παρά τις συχνές επιχειρήσεις των αρχών, η βιομηχανία του σεξ είναι ορατή στους τουριστικούς προορισμούς, περιλαμβανομένων τμημάτων της Μπανγκόκ και της Πατάγια.

Επιπλέον, στην Πατάγια πολλοί επιχειρηματίες ελπίζουν σε οικονομική ώθηση από την παρουσία τόσο πολλών πεζοναυτών. Κάθε Αμερικανός στρατιωτικός πιθανόν να ξοδεύει 30 έως 91 δολάρια την ημέρα ανάλογα με το πόσο καιρό παραμένει στην ξηρά και αν διανυκτερεύει, δήλωσε ο δήμαρχος της Πατάγια, Ποραμάσε Νγκάμπιτσες.

Αλλά χρήματα όμως, θα εισρεύσουν στο “σκοτεινό” κομμάτι της βιομηχανίας ψυχαγωγίας της Πατάγια, το οποίο πριν από μια δεκαετία χαρακτηρίστηκε από το FBI «ένας από τους μεγαλύτερους προορισμούς σεξουαλικού τουρισμού στον κόσμο».

«Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και η εισροή μεγάλου αριθμού πελατών μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων», δήλωσε ο Πιπατρόνγκ Φακφάρε, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Διοίκησης Τουρισμού του πανεπιστημίου της Μπανγκόκ, σύμφωνα με το Reuters.