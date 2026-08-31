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Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι εργασίες μπορούν να επαναρχίσουν εντός των επόμενων μηνών και πιθανότατα πριν από το τέλος του 2026.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης, υπογράμμισε ότι η κατασκευή του καλωδίου δεν προϋποθέτει τη συγκατάθεση της Άγκυρας.

«Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά», δήλωσε.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η Αθήνα προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο, από το ηπιότερο έως το εντονότερο.

«Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν ανησυχούμε, έχουμε βέβαια πολύ αυξημένη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Εκείνο που κάνουμε με συνέπεια είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», σημείωσε.

Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας

Αναφερόμενος στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών δημιούργησε τη βάση για έναν περισσότερο οργανωμένο και σταθερό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως εξήγησε, στόχος της διαδικασίας ήταν να αποτρέπονται οι εντάσεις προτού εξελιχθούν σε σοβαρές κρίσεις, χωρίς η Αθήνα να αναμένει ότι η Άγκυρα θα εγκαταλείψει θέσεις που διατηρεί επί δεκαετίες.

«Με τη Διακήρυξη των Αθηνών, είχαμε έναν δομημένο διάλογο με την Τουρκία, με στόχο να αποφεύγονται οι εντάσεις που εξελίσσονται σε κρίσεις. Δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από θέσεις δεκαετιών», ανέφερε.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι από τότε αποφεύχθηκαν μεγάλες κρίσεις και περιορίστηκαν οι παραβιάσεις, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι τουρκικές αξιώσεις παραμένουν και συχνά εκφράζονται με προκλητικό τρόπο.

«Καταφέραμε από τότε να αποφύγουμε τις μεγάλες κρίσεις και τις εντάσεις, να μειωθούν οι παραβιάσεις. Οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και αρκετές φορές εκφράζονται με προκλητικό τρόπο», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ