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Την πλήρη κινητοποίηση της Τουρκίας για τις έρευνες μετά το ναυάγιο στα ανοικτά της κατεχόμενης Κύπρου ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις “αρχές” του ψευδοκράτους.

Μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης των Στρατιωτικών Ακαδημιών του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή και ότι το τουρκικό κράτος έχει κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα.

«Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την τδβκ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα. Έχουμε κινητοποιήσει όλα τα μέσα του κράτους μας και παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι Τουρκία και το ψευδοκράτος θα συνεργαστούν για τη διερεύνηση των αιτιών του ναυαγίου, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών.

«Θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και, εφόσον διαπιστωθεί αμέλεια, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», είπε.

Στην ίδια ομιλία, ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκτενώς στην ισχύ των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Υποστήριξε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διανύουν «μία από τις ισχυρότερες περιόδους» της ιστορίας τους, επισημαίνοντας την ικανότητα της Τουρκίας να παράγει κρίσιμα συστήματα για ξηρά, αέρα, θάλασσα και διάστημα με εγχώριους πόρους.

«Η Τουρκία ανταγωνίζεται πλέον τον ίδιο της τον εαυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δυνάμεις και οργανώσεις που αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια της χώρας πριν από 30 χρόνια «δεν βρίσκονται πλέον σε επίπεδο που να μπορούν να ανταγωνιστούν την Τουρκία σε ισχύ και μέγεθος». «Η Τουρκία παίζει πλέον σε διαφορετική κατηγορία», κατέληξε.

Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ προβάλλει σήμερα τις δηλώσεις Ερντογάν με τον τίτλο «Ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στην ισχυρότερη περίοδό του», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εφημερίδα Τουρκίγε.

ΚΥΠΕ