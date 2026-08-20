Συντάξεις: Αυξήσεις €200+ αλλά στην πενταετία – Τι ισχύει με το πέναλτι του 12% και ποιες οι πρώτες αντιδράσεις συντεχνιών – εργοδοτών Uncategorized Άγγελος Αγγελοδήμου