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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.
Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη Πολυκατοικία», Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.
Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.
Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691.
Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.
Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.
Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.
Τσογκαράκης Αλέξιος, Ναυπλίου 20. Δρόμος Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25355624, 99692879 .
Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακίου 3. Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25584040, 99580080.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Κυπριανού Αλέξης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25. Απέναντι από MRI «Άγιος Θέρισσος», Αραδίππου, τηλ. 24532177, 99979523.
Καιΐμης Κύπρος, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 88. Έναντι PEUGEOT, Λάρνακα, τηλ. 24637044, 24626339.
Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ, Λάρνακα, τηλ. 24652702, 24360054.
ΠΑΦΟΣ
Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Λεωφόρος Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.
Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.
Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.