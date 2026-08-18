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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου, Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.

Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.

Παπαλλή Ελένη, Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77. 500μ. από την εκκλησία Παλλουριώτισσας, Λευκωσία, τηλ. 22430143, 22782626.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1. Στον κυκλικό κόμβο στα Λύμπια, 300 μέτρα μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπανικολάου Μαρία, Λεωφόρος Ομονοίας 68Α, Φαρμακείο ΣΕΚ. Δίπλα από την EPIC, Λεμεσός, τηλ. 25562444.

Βότσης Άγγελος, Δωδεκανήσου 19. Κοντά στο Αθηναιΐδειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25341123, 25365316.

Ματθαίου Νίκος, Αγίας Ζώνης 62Δ. Έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25375522, 25721678.

Καμανέτς Αναστασία, 28ης Οκτωβρίου 253Α. Δίπλα από Καθολική Αγίας Αικατερίνης, Λεμεσός, τηλ. 25747426.

Παπαδόπουλος Φίλιππος, Γεωργίου Α΄ 83. Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25105282, 99826365.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα AstroBank, έναντι «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

ΠΑΦΟΣ

Νικολαΐδου Κωνσταντία, γωνία Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατ. 5, «Elysia Park». «Pafilia» (περιοχή «Universal»), Πάφος, τηλ. 26935642, 26933793.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.