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Ιδού τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κυριάκου Στυλιανού Στέλιος, Αγίου Παύλου 101. Πλησίον Ιπποδρόμου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22771122, 22590272.

Σωκράτους Λουΐζα, Πειραιώς 24Γ. Έναντι καταστήματος υφασμάτων «SANTEX», Στρόβολος, τηλ. 22422279, 22321828.

Ευθυμίου – Κούλα Μαρία, Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ. 300μ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22377056, 22813435.

Παφίτης Γιώργος, Λυκαβηττού 42Β. Πίσω από Μακάριο Στάδιο, δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», Έγκωμη, τηλ. 22658161, 22518049.

Σαριμπέκοβα Κριστίνα, Διγενή Ακρίτα 42. Ενορία Αγ. Βασιλείου, απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Στρόβολος, τηλ. 22270277.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κοΐτσεβα Μποζάνα, Πεντέλης 6. Έξοδος Ύψωνα, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, τηλ. 25510101, 25932220.

Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25828890, 99526653.

Λίμπερμαν Σιηρίτ, Θέκλας Λυσιώτη 23Α. Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25044308, 96497660.

Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ. δυτικά από λούνα παρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.

Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

ΠΑΦΟΣ

Έλληνα Ειρήνη, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.