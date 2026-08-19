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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεοφάνους – Γιαταγάνα Μαρία, Προδρόμου 73Ζ-Θ. Δίπλα από IMPOPHAR, απέναντι από την είσοδο του Στρατοπέδου «Κωστάκη Παντελίδη», Στρόβολος, τηλ. 22080202, 94613541.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος, τηλ. 22427707, 99185209.

Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

Σιαλή Ειρήνη, Στροβόλου 13. Απέναντι από εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι, τηλ. 22330332.

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental», Λευκωσία, τηλ. 22100029, 22105263.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Ανδρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή, δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.

Παπαδοπούλου Χάιφα, Αγίας Φυλάξεως 15. Πλησίον KPMG, Λεμεσός, τηλ. 25255710, 99696390.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες προς Λεμεσό, 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

ΠΑΦΟΣ

Θρασυβουλίδου Ραφαέλα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 60. 200μ. πριν το MALL, έναντι «COSMIC BOWLING», Πάφος, τηλ. 26600888.

Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.