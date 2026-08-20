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Σωματείο ΑΠΟΕΛ και επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής (ECM Partners) έχουν υπογράψει την προκαταρκτική συμφωνία και απομένει η υπογραφή της Εταιρείας, η οποία θεωρείται τυπική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση των υπογραφών, το Σωματείο θα αποστείλει επιστολή στην ΚΟΠ, επισυνάπτοντας την προκαταρκτική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, θα αναμένονται διαβεβαιώσεις από την UEFA μέσω της κυπριακής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για το κατά πόσο μπορεί να αδειοδοτηθεί η νέα εταιρεία που προβλέπει το επενδυτικό πλάνο.

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