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Προσωρινή ήταν η ανάσα από την πτώση της θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά της επόμενες ημέρες για να φτάσει και πάλι στα 40άρια. Ωστόσο, από την πρόγνωση δεν απουσιάζουν τα σύννεφα και οι βροχές. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, σταδιακά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί, στα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, τις απογευματινές όμως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.