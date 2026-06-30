Αισθητές είναι οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και της τεχνολογίας στη χώρα μας, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση EURES, η Κύπρος κατέγραψε 63 επαγγέλματα με ελλείψεις εργατικού δυναμικού και 11 επαγγέλματα με πλεόνασμα το 2024.

Οι ελλείψεις στην Κύπρο εντοπίζονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα ωστόσο να καταγράφεται σε νοσηλευτές, μαίες, επαγγελματίες πωλήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, προγραμματιστές διαδικτύου και πολυμέσων, τεχνικούς ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, σερβιτόρους και οδηγούς λεωφορείων.

Ελλείψεις μέτριας σοβαρότητας καταγράφονται, μεταξύ άλλων, σε διευθυντές εστιατορίων, διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου, λογιστές, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και μηχανολογικούς τεχνικούς, σεφ, πωλητές καταστημάτων, ταμίες, οικοδόμους, τεχνικούς κλιματισμού και ψύξης, συγκολλητές, οδηγούς βαρέων οχημάτων, καθαριστές, εργαζόμενους στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις κατασκευές.

Οι ελλείψεις χαμηλής σοβαρότητας εντοπίζονται σε επαγγέλματα όπως διευθυντές υπηρεσιών υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ιατροί γενικής και ειδικής ιατρικής, ξενοδοχοϋπάλληλοι υποδοχής, μάγειρες, βοηθοί υγείας, ξυλουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρτοποιοί και βοηθοί κουζίνας.

Ανισορροπίες και γήρανση πληθυσμού

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έκθεση επισημαίνει ότι, σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ολλανδία, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη μεγάλου εύρους θέσεων εργασίας, από ιατρούς έως συγκολλητές, ενώ το 57% των ελλείψεων χαρακτηρίζεται μέτριας ή υψηλής σοβαρότητας. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Λετονία, η Αυστρία και η Φιλανδία καταγράφονται συχνότερα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, κυρίως σε διοικητικά και δημιουργικά επαγγέλματα.

Η έκθεση αποδίδει τη διατήρηση των ανισορροπιών σε παράγοντες όπως η περιορισμένη ενημέρωση των εργαζομένων για ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, οι δυσκολίες στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μεταξύ κρατών μελών, τα γλωσσικά εμπόδια και οι διαφορές στις αμοιβές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τομείς της υγείας και της φροντίδας, όπου καταγράφονται από τις μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού στην Ευρώπη, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, η πράσινη μετάβαση αυξάνει τη ζήτηση για επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και τεχνίτες στεγών.

Ο παράγοντας ΑΙ

Υπενθυμίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) σύμφωνα και με σχετικές έρευνες, μετασχηματίζει σε σημαντικό βαθμό τις θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη των εργασιών του φετινού καλοκαιρινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) που πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Ιουνίου στην κινεζική πόλη Νταλιάν, έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όχι μόνο τις δεξιότητες που εκτιμούν οι εργοδότες, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μία πιο ορατή επίδραση στους νεότερους εργαζόμενους, αλλά και σε αυτούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από ένας, μεταξύ τριών νέων εργαζόμενων εργάζονται σε θέσεις εργασίας, με μέση ως μεγάλη έκθεση σε εργασιακά καθήκοντα που μεταβάλλονται από την τεχνητή νοημοσύνη.