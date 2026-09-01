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Η θαλάσσια τραγωδία στα ανοιχτά των κατεχομένων καλύφθηκε ευρέως και διεθνώς, όπως διαπιστώσαμε περιηγούμενοι σε διάφορα ενημερωτικά Μέσα του εξωτερικού. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι πως ο στόχος των δημοσιογράφων δεν περιορίστηκε στον εντοπισμό των αιτίων για την τραγωδία που -σημειωτέον- θα μπορούσε να είχε και μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε ιστοσελίδα της κεντρικής Ευρώπης, για παράδειγμα, διαβάσαμε για συνωμοσιολογικό σενάριο περί έκρηξης που οδήγησε στη βύθιση του σκάφους. Μέσα σ΄ όλη αυτή την παράνοια που ζούμε στις μέρες μας, κάποιοι είναι αυστηρά προσηλωμένοι στην παγίδα της υψηλής επισκεψιμότητας με όποιο κόστος.

Υ.Γ. Με τις φαιδρότητες ανεγκέφαλων όντων που ενώ χάνονται αθώα παιδάκια μιλούν για εθνικότητες, δεν ασχολούμαστε καν.

Φ.Μ.