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Δεν πρόκειται να στηρίξει άλλο κομματικό υποψήφιο το ΑΛΜΑ, δήλωσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Στην εξίσωση αυτή, μάλιστα, των κομματικών υποψηφίων βάζει και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Κατανοητό.

Όταν, όμως, το ΑΛΜΑ κατέλθει με δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, πιθανότατα τον ίδιο, δεν θα είναι κομματικός; Επικεφαλής κόμματος είναι και πιθανότατα μέχρι τότε θα είναι και πρόεδρος κόμματος. Άρα, ως κομματικός υποψήφιος θα απευθυνθεί στην κοινωνία για στήριξη.

Γιατί, λοιπόν, για τον ίδιο δεν θα είναι πρόβλημα, ως κομματικός υποψήφιος, να ζητά στήριξη από πολίτες και κόμματα, αλλά για το ΑΛΜΑ να αποτελεί μίασμα η στήριξη ενός κομματικού υποψηφίου;

Φ.Δ.